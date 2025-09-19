A közös alkotás öröme

Ludwig Múzeum;tárlat;

Vajon milyen lenne, ha gyerekekkel és fiatal felnőttekkel alkotnának együtt olyan híres festőművészek, mint Vojnich Erzsébet, Bukta Imre, Nádler István, Havadtoy Sam, Soós Nóra vagy Bozó Szabolcs? A Világszép korTárs kapcsolódások című kiállításon most ezt nézhetjük meg a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban.

Idén ünnepli ugyanis tizenöt éves fennállását a Világszép Gyermekvédelmi Alapítvány, amely a jubileum alkalmából rendhagyó tárlatot szervezett, melyen huszonnégy elismert kortárs magyar alkotó és hetvenhét Világszép, állami gondoskodásban élő vagy onnan kikerült, két és huszonöt év közötti gyerek és fiatal felnőtt között jött létre. A tárlat kurátora Wirtz Ágnes művészettörténész és Alföldi Róbert színész, rendező és műgyűjtő, aki maga is alkotott a gyerekekkel – ezek a művek szintén láthatók a tárlaton.

De hogyan is zajlott a konkrét munka? Wirtz Ágnes arra kérte a művészeket, hogy válasszák ki egy számukra fontos művüket, melyet bemutattak a fiataloknak. Ezután sor került a közös alkotásra, majd a művészek a műtermükben egy új munkát hoztak létre, melyet a fiatalokkal való találkozás inspirált. A Ludwig Múzeum tárlatán ezért egy-egy művész neve alatt három alkotás található: egy korábbi, egy, a fiatalokkal közösen alkotott és egy új, személyes reflexió.

E folyamat izgalmas együttműködéseket eredményezett, melyek valószínűleg a művészeknek is meglepetést okoztak. Vojnich Erzsébet egy 2005-ös, üres buszmegállót ábrázoló festményéről egy foglalkozás során például egy fiúnak olyan szavak jutottak eszébe, mint magányos, üresség, míg egy lánynak, hogy boldogító nyugalom, mert micsoda boldogság, ha csak ő van egy helyen, és nem zavarja senki. Amikor sor került az alkotásra, Vojnich egy új buszmegállót alkotott, melyre a gyerekek ráfestettek mindenfélét, mondhatni élettel töltötték meg azt: a falak között lett galamb, egy csapat veréb, egy rájuk leselkedő fekete macska, egy sapkás fiú meg három sárkányfej, aztán Vojnich is felfestette magát, ahogy a buszmegálló tetején ül.

Infó: Világszép korTárs kapcsolódások. Kurátor: Wirtz Ágnes, Alföldi Róbert. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum. Megtekinthető október 12-ig