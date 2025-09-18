Sulyok Tamás menesztette Ibolya Tibort, a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettesét

menesztés;Ibolya Tibor;Sulyok Tamás;

2025-09-18 20:58:00 CEST

Egy időn át volt esélye, hogy legfőbb ügyész legyen.

A Magyar Közlöny csütörtöki számában megjelent határozat szerint „érdemei elismerése mellett”, de menesztette Ibolya Tibort, Nagy Bálint Gábor legfőbb ügyész helyettesét Sulyok Tamás köztársasági elnök. Ibolya Tibor megbízatása 2025. szeptember 22-i hatállyal szűnik meg. A határozat tanúsága szerint főnöke, a legfőbb ügyész javaslatára menesztették.

Ibolya Tibor elég magasról bukik, a legfőbb ügyész lemondása esetén ugyanis a jogkörét az előzetesen kijelölt legfőbb ügyész-helyettes gyakorolja. Ez a személy pedig nem más, mint a legfőbb ügyész jelenlegi büntetőjogi helyettese, Ibolya Tibor. Az 57 éves jogász a diploma megszerzése után ügyészségi fogalmazó lett, az elmúlt három évtizedben végigjárta az ügyészségi ranglétrát, tíz éven át budapesti főügyész is volt. Még Novák Katalin nevezte ki 2022. július 8-ai hatállyal határozatlan időre a legfőbb ügyész – vagyis akkor a nemrég alkotmánybírósági elnökké avanzsáló Polt Péter – általános helyettesének, ezután lett esélye arra, hogy Polt Péter távozása esetén elfoglalja a legfőbb ügyészi bársonyszéket.