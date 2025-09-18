Holtponton a soroksári ügy

Alig maradt olyan eleme az egy évvel ezelőtti soroksári gyilkosságnak, amiről így vagy úgy, ne szerzett volna tudomást a közvélemény. Ma már tudható, hogy két támadó ölte meg a 36 éves K. Gy. Krisztinát, egy hajléktalan férfi pedig nem csak egy sötét autót látott a közelben a gyilkosság estéjén, de két sikítást is hallott. A nyomozás azonban újra holtpontra jutott.