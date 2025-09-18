Egy időn át volt esélye, hogy legfőbb ügyész legyen.
Az eddigi fővárosi főügyészt péntektől nevezte ki Novák Katalin.
A DK ügyvédje, az ellenzék közös szombathelyi jelöltje személyeskedő hangnemben támadta be Ibolya Tibort.
A fővárosi főügyész a középületeket érintő "festékdobálások" ügyében rámutatott, hogy a garázdaság bűncselekményi alakzata erőszakos cselekményt ölel fel, a szabálysértési alakzata viszont nem.
Nem tartja törvényesnek a Fővárosi Törvényszék csütörtökön kihirdetett elsőfokú ítéletének szóbeli indokolását a Biszku-ügyben Ibolya Tibor fővárosi főügyész, aki erről pénteken, egy más témában tartott sajtótájékoztatón beszélt Budapesten. A vádhatóság vezetője már korábban is intézett szerepétől idegen dühös kirohanást a bíróság ellen.
Arcpirítónak és elfogadhatatlannak nevezte a Fővárosi Ítélőtábla Biszku-ügyben hozott döntését Ibolya Tibor. A fővárosi főügyész kifejtette, hogy szerinte a bírói testület többször is hibázott, és nem akarja, hogy a közvélemény az ügyészséget hibáztassa az ügy elhúzódásáért. Bócz Endre volt főügyész szerint az ítélet nem vélemény kérdése, hanem ténykérdés. Hack Péter alkotmányjogász szerint pedig nem szabad a sajtóban "üzengetni".
Eddig 160 milliárd forintnyi vagyont sikerült lefoglalni a Quaestor-ügyben - közölte a Klubrádió műsorában szerda délután a fővárosi főügyész, emlékeztetve arra, hogy az ügyben tett feljelentés 150 milliárd forintról szól.
Alig maradt olyan eleme az egy évvel ezelőtti soroksári gyilkosságnak, amiről így vagy úgy, ne szerzett volna tudomást a közvélemény. Ma már tudható, hogy két támadó ölte meg a 36 éves K. Gy. Krisztinát, egy hajléktalan férfi pedig nem csak egy sötét autót látott a közelben a gyilkosság estéjén, de két sikítást is hallott. A nyomozás azonban újra holtpontra jutott.
Törvénysértéseket állapított meg a Gyermekrák Alapítvány kuratóriumánál a Fővárosi Főügyészség, és egyebek mellett felhívta arra is a figyelmet, hogy az alapítvány gépjárművét ne használják magáncélra - közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész csütörtökön.
Nincs kettős mérce - hangsúlyozta a Biszku- és a Csatáry-ügy kapcsán az MTI-nek Ibolya Tibor új fővárosi főügyész. Beszélt arról is, hogy a főügyészségen havonta legalább egyszer a vezetőknek is bírósági tárgyaláson kell vádképviseletet ellátniuk, továbbá bizonyos ügyekben szükség van alternatív ügyészi megoldásokra.