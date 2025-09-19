Nem veszítene az NB I a bővítéssel

NB I;labdarúgás;NB II;magyar foci;

2025-09-19 06:00:00 CEST

Jó néhány meglepetéssel zajlott le a labdarúgó MOL Magyar Kupa legutóbbi fordulója a szeptember 13-14-i hétvégén.

Az NB II-ben szerénykedő Vasas óriási csapást mért az egyébként egyáltalán nem tartalékosan felálló Puskás Akadémiára (4-1), de az élvonalbeli együttesek közül az Újpestnek, a Kisvárdának és a Nyíregyházának is búcsúznia kellett. Az alig több, mint 200 főt számláló község, Szarvaskend aligha bánja, hogy 15 gólt kapott a Ferencvárostól, a szombat délutáni mérkőzés igazi futballünnepre sikeredett. A Kelen, a Mezőörs és a Pilisi SK megyei bajnokságban induló csapatként kvalifikálták magukat a legjobb 32 közé. Ha szétnézünk a maradék klubok között, látjuk, hogy a mindössze 12 csapatos NB I-et valóban itt lenne az idő bővíteni.

Először a 2015–16-os idénynél döntött úgy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), hogy 12 csapatra szűkíti az élvonal mezőnyét, a csapatok egy szezon alatt háromszor játszanak egymás ellen. Az akkori döntés azóta is megosztó; tavaly már erősen gondolkozott az MLSZ azon, hogy 16 alakulatra emeli a lécet a 2025/26-os szezontól kezdve, végül azonban kihátrált e mögül.

Pedig ha a mostani Magyar Kupa-eredményeket nézzük, az NB I és az NB II között a legtöbb esetben nincsen meg a klasszikus „osztálykülönbség”. Amíg a 12 NB I-es klubból nyolc jutott tovább (kb. 67 százalékos sikeresség), addig az NB II 16 együtteséből 15 (!) (kb. 94 százalékos sikeresség) is túlélte a harmadik fordulót.

Mind a négy idejekorán búcsúzó, élvonalbeli alakulat NB II-es együttes ellen pottyant ki. A fent említett Vasas-Puskás Akadémia találkozó mellett a Kisvárda vesztét az Ajka (1-3), a Nyíregyházáét a Békéscsaba (0-0 után büntetők), az Újpestét pedig a Kecskemét (hosszabbítás után 3-2) okozta. Az eredmények azt mutatják, további négy NB II-es együttes előreléptetése az élvonalba nem lenne olyan ördögtől való dolog, mint amitől az MLSZ olyannyira ódzkodik.

Az eddigi hat NB II-es forduló alapján az látszik, hogy a Honvéd, a Mezőkövesd, a Vasas és a Szeged gondolja a legkomolyabban a feljutást, mellettük a Csákvár a 13 pontjával kiválóan rugaszkodott el, de Tímár Krisztián kinevezésével a Kecskemét is könnyen előreléphet. A Csákvár és a Mezőkövesd kicsit kilóg ebből a felsorolásból, a többi együttes viszont egyértelműen emelné az NB I nívóját, amit gyakran kritika illett amiatt, hogy a mezőny egészét tekintve sok patinás klub hiányzik.

A „visszavágásra" a legjobb 32 között lesz lehetősége az NB I-nek, lesz ugyanis Debrecen (NB I) - Honvéd (NB II), MTK (NB I) - Mezőkövesd (NB II), Diósgyőr (NB I) - Szeged-Csanád G.A. (NB II), ZTE (NB I) - Budafoki MTE (NB II) és Ferencváros (NB I) - Békéscsaba (NB II) találkozó is.

Az alsóbb osztályokat gyorsan átfésülve, az NB II-ból hatan vannak még versenyben, a megyei bajnoksághoz tartozó Kelen az élvonalbeli Kazincbarcika, a Pilisi LK a szintén elsőosztályú ETO FC, a Mezőörs pedig a Vasas ellen szeretne bravúrt elérni.

13 vármegye versenyben

Ha a területi elosztás alapján vizsgáljuk meg a Magyar Kupa mezőnyét, nagy meglepetés nem történt abban a tekintetben, hogy a főváros és Pest vármegye kimagaslik a többi közül. A pesti klubok valamivel több mint a harmadát (11) teszik ki az alakulatoknak. Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén osztoznak az ezüstérmen három-három együttessel, Hajdú-Bihar, Tolna, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun két-két "versenyzővel" büszkélkedhetnek. Baranya, Csongrád-Csanád, Veszprém, Zala és Békés vármegye egy-egy csapatában bízhat, hogy továbbmenetel. Összesen tehát 13 vármegye büszkélkedhet még állva maradt labdarúgóklubbal.

A MOL Magyar Kupa küzdelmei október 29-én, szerdán folytatódnak.