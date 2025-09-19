Liberális szemlélet nélkül nincs konzervativizmus

baloldal;jobboldal;liberalizmus;konzervativizmus;

2025-09-19 06:00:00 CEST

A jobboldaliság, a konzervativizmus szellemiségéről, alapvető értékrendjéről keveset beszélünk. A baloldalon mindenképpen, de nem csak ott. A magyarok többsége jobboldaliként azonosítja magát, de gyakori, ha rákérdezünk, mit ért ezalatt, csupán a hazafiságot, a vallást, a kommunizmus elutasítását említi. Pedig nem ezek a meghatározó értékek.

A Bal-jobb-bal, a Népszava podcastje ezúttal jobbra tekintett, hogy pontosabb képet adjon a konzervativizmus valódi gyökereiről és világképéről. Ebben vendégünk, Szentpéteri Nagy Richard politológus és alkotmányjogász volt segítségünkre, aki szintén a jobboldalon helyezi el magát. Sokak számára már a kiindulópont is meglepő lehet. A konzervativizmus a liberalizmusból nőtt ki, így minden igazi konzervatív alapvetően liberális is. És a baloldallal szintén érintkezhet, hiszen például a nacionalizmus is ott született meg. A jelenkori politika azonban totális zűrzavart okozott a világnézeti, ideológiai pólusok értelmezésében.

Ami a liberalizmust, a konzervativizmust, és a szociáldemokráciát összeköti, a polgári demokratikus rend elfogadása. Csak ebben a kontextusban értelmezhető a három pólus – hangsúlyozza Szentpéteri Nagy Richard.. Nem véletlen, hogy a mai Magyarországon elmosódódottak, szinte tetszés szerint kezelhetőek, mert a jelenlegi rendszer autokratikus, nem nevezhető polgári demokráciának. Így a kormánypárt sem konzervatívnak.

2024-ben ,egjelent magyar fordításban Russell Kirk 1953-as alapműve, A konzervatív eszme (The Conservative Mind). Az adásban Szentpéteri Nagy Richard kommentálta azt a 6 pontot, amelyben a szerző a konzervativizmus számára alapvetőnek tartott elveit összegezte.