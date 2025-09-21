Weiler Péter és a yes!: kicsit mind Bonyhád vagyunk

kiállítás;Bonyhád;Weiler Péter;

A Bonyhád Forever című kiállításon a bonyhádi zománcgyárban készült műtárgyakat nézhetjük meg olyan híres alkotóktól mint ef Zámbó István, Nemes Márton, Pinczehelyi Sándor és Weiler Péter. A nemrég nyílt yes! Galéria tárlatán pedig a gyárban készült termékek, mint piros lábasok és egy zsíros bödön is látható, melyek a háztartásunkból is ismerősek lehetnek.

Igazi kuriózumot láthat a közönség az ötödik kerületi yes! Galéria tárlatán: híres művészek zománcképei sorakoznak a falakon, míg a posztamenseken lábasokat láthatunk. Noha a két tárgycsoport lényegesen elüt egymástól, a közös bennük, hogy mindegyiket az EMA-LION Bonyhádi Zománcárugyárban készítették. A művészek ugyanis előszeretettel keresik fel a komplexumot, hogy a terveiket zománcképen is viszontlássák. Köztük szerepelnek olyan nagy mesterek, mint Lantos Ferenc, Kismányoky Károly és Pinczehelyi Sándor vagy az újabb generációk képviselői, mint Bánki Ákos, Nemes Márton vagy a yes! Galéria tulajdonosa, Weiler Péter. A tárlaton Nagy Szabolcs építészmérnök terveit is láthatjuk, melyeken kiderül, hogyan nézne ki a bonyhádi gyár, ha a homlokzatát azt ott készült művészeti alkotások borítanák.

A yes! Galériában pedig a képek, a tervek és az edények szimbiózisba lépnek, melyre jó példa egy konkrét alkotás. – A piros lábasról rögtön eszünkbe jutott ef Zámbó István piros lábas motívuma, így el is kértük a kiállításra egy ikonikus, ready made alkotását egy magángyűjtőtől – mondja Weiler Péter, majd hozzáteszi: – Ezen a képen az edényből rozsdás szögesdrót lóg ki, az oldalán pedig a művész együttesének neve olvasható: Happy Dead Band.

Kicselezni az algoritmust

– Igazából minél kisebb egy galéria, annál fontosabb az identitása – vallja Weiler, aki egy olyan helyet álmodott meg, ahol az interneten kevésbé érvényesülő, és kevésbé látott alkotóknak, illetve az idősebb művészeknek is lehetőséget adnak arra, hogy szem előtt legyenek. – Másrészt kicselezzük a közösségi média algoritmusát, és ezt a kis helyet is népszerűvé tesszük az interneten – mondja a festő, aki a doktori disszertációját is az algoritmusokról, a mesterséges intelligenciáról és az emberi kreativitásról írja. – Gondolkodtam azon, mi lenne, ha ezt a három témát összekötném, és ez a galéria lenne ezek fizikai manifesztációja. Így nemcsak elmélkedünk arról, hogy harcoljunk az algoritmusok ellen, de konkrétan cselekszünk is: olyan művészeket hozunk helyzetbe, és olyan témákat emelünk be a köztudatba, amik és akik nem tudnak érvényesülni ebben a mai, zajos, digitális világban – mondja az alkotó.

Így jött a bonyhádi gyár a képbe, és a zománcfestés mint téma, illetve a zománccal készült művészeti alkotások. – A bonyhádi gyár története valahol a magyar ipar története is, hiszen azon keresztül láthatjuk, milyen nehézségekkel néz szembe egy lokális szereplő a globális termékek piacán. Hiszen ha ötszáz forinttal olcsóbban lehet megvenni egy edényt a szupermarketben, akkor inkább azt veszik meg az emberek. Hogy ezen mi, művészek tudunk-e segíteni, azt nem tudom, de ezen a tárlaton megpróbáljuk a gyár művészeti oldalát bemutatni, hogy ezzel is demonstráljuk, micsoda értékek születnek itt a mai napig – mondja Weiler, aki szerint a bonyhádi gyár egy élő műhely, amit a kiállítás kortárs művei is bizonyítanak.

Kilencven zománctábla

Persze ahány művész, annyiféle tűzzománckép születik. Weiler Péter a Balaton tematikájú képeit például számítógépen tervezte meg, majd elküldte a fájlokat a gyárnak, ahol rétegenként vitték fel a képet a táblákra, míg Bánki Ákos elutazott Bonyhádra, ahol a lemezekre maga festette fel a gesztusait, melyeket aztán a kemencében kiégettek. Nemes Márton absztrakt alkotása többféle anyagból készült: találunk benne fémet, tükröt, plexit, festett vásznat és lézervágott lemezt, melyre szintén zománcot égettek – az élénk színű mű olyan hatást kelt, mintha képszerkesztő programban illesztették volna össze az elemeket. A művész a zománcfestést pedig egy monumentális művéhez is felhasználta: konkrétan kilencven zománctáblát tervezett meg, majd 2024-ben legyártatta azokat a bonyhádi gyárban: a munkálatok során a táblákra sablonokat helyeztek, majd szórópisztollyal egyenként hordták fel rájuk a rétegeket, mielőtt betolták azokat a kemencébe.

Nemes a kész művet pedig nem is akárhol, hanem a 60. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálén mutatta be a Magyar Pavilonban a Techno Zen című kiállításán, majd ugyanabban az évben a budapesti Ludwig Múzeumban rendezett retrospektív tárlatán, ahol a zománctáblák egy hosszú falra applikálva még grandiózusabbnak hatottak.

Toronyóra számlappal

A kiállítás arra is rámutat, hogy Bonyhádon milyen fontos háztartási eszközöket gyártanak, melyek számos magyar otthonban megtalálhatók. Az EMA-LION nemcsak zománcedényeket, sütőedényeket és fazekakat készít, hanem kávékiöntőt, tűzhelyfedlapot, tésztaszűrőt, és utcanévtáblákat is a néhány négyzetcentiméterestől az egy méterszer két méteresig, de gyártanak házszámtáblát, címertáblát, jelzőtáblát, vízmércét és toronyóraszámlapot is. Dimén Vanessza, a gyár marketingmenedzsere elmondta nekünk, hogy még a Bécsben látható, sötétkék alapon fehér betűs utcatáblákat is a bonyhádi gyárban készítik.

Ha pedig megnézzük a cég történetét, kiderül, hogy

az 1909-ben épült gyárban – akkor még Magyar Zománczmű és Fémárugyár néven – nemcsak zománcárut készítettek, hanem dominót és sakkot is, és mivel a fadominót eleinte csontlappal fedték le, ezért a helyszínen szükség volt csontfeldolgozó részlegre is.

Az akkoriban létrejött műhelyek, osztályok többsége ma is üzemel, mint a tábla osztály, a sajtoló üzem és a lakatos műhely, régen pedig a munkásoknak szállást is biztosítottak, mert egyesek messziről érkeztek ide a jobb élet reményében. – Erre a célra alakítottak ki a gyárterületen belül négy kétszobás és négy egyszobás lakást külön konyhával és éléskamrával. Ezek a szállások akkoriban rendkívül modernnek számítottak – mondta Dimén Vanessza.

Idővel a gyárban zománctáblákat is gyártottak, melyből már akkor exportra termeltek – például Konstantinápolyba (ma: Isztambul) nagy mennyiségű utcanév- és házszámtáblát készítettek. 1948-ban változás állt be a vállalat életében: állami tulajdonba került, miközben számos részleggel bővült, és ekkoriban lett az oroszlán a jele, mely az alapító Perczel család címerállata. – A rendszerváltás után magánkézbe került a cég, azóta kizárólag papírdobozokat és zománcárut gyártunk, utóbbihoz az alapanyagot Kassáról Celjéről, Isztambulból, Budapestről, Fentonból és Dunaföldvárról szerezzük be – mondta Dimén Vanessza, majd hozzátette, hogy egyedülálló munkát végeznek, mivel Magyarországon az EMA-LION egyike az utolsó, fennmaradt zománcárugyáraknak. Weiler szerint mindennek nagy jelentősége van, hiszen a gyár szimbolikus módon rólunk is szól: – Egy kicsit mindannyian Bonyhád vagyunk, hiszen ki kell magunkat találni újra meg újra, mert a digitális technológia nem ad kegyelmet, sem időt. Ezért csak egymásra számíthatunk, hogy összefogással és kreativitással megmentsük az értékeinket, amiért érdemes élnünk.

Nemből igenA yes! Galériának helyet adó teret még tavaly vásárolta meg Weiler Péter. – Ha visszamegyünk egy kicsit az időben, akkor ez korábban az itt működő Kisterem galéria kisebbik terme volt – meséli a képzőművész, aki drMáriással májusban azt találta ki, hogy egy Donald Trump tematikájú vernisszázzsal nyitja meg a helyet. Az esemény pedig olyan jól sikerült, hogy Weiler belelkesedett, és rögtön szervezett még két kiállítást: egyet Szabó Ábel, majd Halász András és Nosek László festőművészeknek. A galéria akkor még a Computer Says No nevet viselte, mely az Angolkák (Little Britain) című sorozat egy humoros jelenetét idézte meg, most viszont már yes! Gallery néven fut, és már új vezetője is van, Galcsik Vivien, aki a Bonyhád Forever című kiállítást is szervezte.