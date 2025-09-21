Heti abszurd: Zebrakórus fullba tolja

Heti abszurd;

2025-09-21 10:31:00 CEST

„Ha megengedik, hogy még kormányozzunk, Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz” – írta ki a minap a közösségi oldalára a miniszterelnök. Ha mellétesszük, hogy Lázár János szerint 15 év alatt az ország mindössze a „félkész” állapotig jutott, nehéz elhinni, hogy négy év alatt énekes halott lehet belőlünk a Fidesz-KDNP vezetésével. Vagy tán újabb 15 repülőrajtra kérnek felszállási engedélyt?

Legalább kivételesen nem haragosan fenyegetőznek – a gyász öt fázisából már az alkudozásnál tartanak, jöhet a depresszió és az elfogadás. Ha már úgyis folyton a Tiszát reklámozzák, akiknek egyelőre még felróni se lehet semmit, nemhogy a háborút, az adóemelést, a migránsokat, a magas energiaárakat és a szuverenitásvesztést, amiket próbálnának rájuk égetni. De még ha azok kormányra kerülnének, akkor se minden rajtuk múlna, hisz félperifériás kis ország vagyunk, egyelőre EU- és NATO-tagként, csak hát érvelésre rég nincs szükség, elektrosokkszerű szósorozással hasít a kampány. A másik oszlopban pont ilyen hazug lózung a béke, az adó- meg a rezsicsökkentés és a függetlenség ígérete a kormánytól.

És még van képük a saját „erényeik” közé felvésni a gyermekvédelem szót, miközben szügyig járnak a kegyelmi botránynál is súlyosabb vádakban.

Noha egyelőre csak össznépi totó megy, ki lehet az a két magas rangú politikus, akiknek állítólag lányokat, illetve fiúkat vittek prédának a Szőlő utcai javítóintézetből, ez a kijelentés azonnali feljelentést ért a Szociális és Gyermekvédelmi hatóság részéről a sípot sokadszorra megfújó gyermekvédelmi szakember ellen, bár egyelőre csak tanúként hallgatta ki Kuslits Gábort a rendőrség csütörtökön, a Juhász-ügy kapcsán – legalább hallunk valamit arról, hogy nyomoznak, persze ettől még elhúzhatják az ügyet a választásokig, meg egy fél örökkévalóságig, ha nyomósabb érdekek mozognak a háttérben, minthogy valaha is kiderüljön a teljes igazság. Mindenesetre nagyon rossz üzenet a hatalomtól, hogy nem elsősorban a gyerekeket iparkodnak megvédeni, hanem elhallgattatni azokat, akik kiállnak értük, hiszen a Válasz Online-nak adott interjúban a szakember hosszasan beszélt a gyermekotthonokban uralkodó áldatlan állapotokról, a szétvert szakmaiságról, ezek ellen azonban nem tiltakozott, nem ágált senki.

Minderről alig fél napra tudta elterelni a nyilvánosság figyelmét, hogy a Direkt36 cikke megadta a magyarázatot, amire sem Gyurcsány Ferenc, sem a pártja nem volt képes, vagyis hogy miért is vonult vissza oly „hirtelen” a közélettől a baloldal egykori vezetője. (A kérdést talán többen úgy tennék fel, mi tartott ilyen sokáig?). A több komponenst felsoroló magyarázat értékét csorbítja, hogy a legtöbb fórumon a szerelmi szállal foglalkoztak kiemelten, holott voltak ennél jóval nagyobb bűnök, melyekről a szaft nélküli bulváradalék képes volt elterelni a figyelmet.

Ahogy megoszlottak a vélemények a tekintetben is, mennyire nőalázó belemászni egy közéleti szereplő nő legintimebb magánéletébe.

A legtöbb nőismerősöm szerint ami kiderült, egyáltalán nem Dobrev Klárára nézve kínos, de hát tudjuk, hogy végül mindig a nők végzik el az érzelmi munkát, ők viszik tovább a vállukon a családot, ráadásul neki kell továbbra is kiállni az emberek elé, szóval elég lett volna kevesebb részlet, picit tapintatosabb megközelítés.

Meg általában is lehetnénk kevésbé ítélkezők, más dolgokban meg kevésbé megengedők, mint akár az MNB-ből kilapátolt milliárdok, amik lassan kivesznek a közbeszédből. Vagy akár Hatvanpuszta, amit Rákay producer, kommunikációs, ingatlanfejlesztő és hobbi-műemlékmentő szakember szerint megtapsolni és ünnepelni kellene, aki pedig mást mond, mint Hadházy Ákos is, pusztán „irigy”, továbbá „a cselédrevü netovábbja, hogy létrákon meg emelőkosaras kocsiból ezek a marhák benézegetnek Hatvanpusztára”.

Ezt megint egy Harcosok órája műsorból sikerült idéznünk, ami most már minden kétséget kizárólag az a hely, ahol bárki fullba tolhatja a kretént, Németh Balázs lelkes asszisztenciája mellett, amit még a miniszterelnök után Abu Dhabiba kireptetett Kossuth Rádiós stáb is csak ámuldozva figyelhet.

Meg Marsi Anikó is, amikor tátott szájjal áll a szőlőben, hogy ezt mikor kéne leszedni, és mit lehetne csinálni a dióhéjjal, mert most csak bedob pár témát, és mások is nyugodtan dobják be, mi rotyog a fazékban, ettől lesz majd nyüzsgő az élet az első Női Digitális Polgári Körben, miközben a férfiak az ország fontos dolgait intézik. Már pár perctől kiég az óvatlan ember agya, de valószínű ugyanonnan jöhet ezekre a kereslet, mint akik Orbán Viktor partvisos poloskakiseprő videójába szurkolóként bekiabálgatnak, és cinkosan lájkolják a „poént”.

Nagy lehet a pánik a Fideszben, ha már Kásler professzornak kell „odaátról” buzdítani a DPK-sokat – korábbi posztjára, amit a halála után egy héttel (állítólag tiszteletből) engedett ki az admin, a Kard blog hívta fel a figyelmet. Illett volna ezt előbb tisztázni, mint hogy közzéteszik, majd aztán „ellenzéki oldalakra” tolják, hogy az a kegyeletsértő, ha ezen rugóznak, mintha ez jól megmutatná, mennyire abszurdak a jelen közéleti állapotaink. Pedig egy határ hatvanpusztai zebra kórusban énekelve sem tudná szebben szemléltetni.