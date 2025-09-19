AP: Donald Trump Orbán Viktortól tanulja el a sajtóellenességet

Orbán Viktor;sajtószabadság;Donald Trump;

2025-09-19 14:10:00 CEST

Módszerei nagyban hasonlítanak a Fideszéhez - már ami a médiához való viszonyt illeti.

Donald Trump médiával való kapcsolatát gyakran hasonlítják Orbán Viktoréhoz – derül ki az AP hírügynökség elemzéséből.

A beszámoló emlékeztet arra, hogy a magyar miniszterelnök politikai arculatának része a sajtóval szembeni ellenségesség, és a kritikus médiumokra a „fake news” kifejezést használja. Független újságírónak évek óta nem adott interjút.

Az írás részletesen felsorolja a magyar médiapiacot érintő körülményeket: a KESMA létrejöttét, valamint a kizárólag kormánypárti tagokból álló Médiatanács működését, amely a frekvenciamegújításokkal gyakorol nyomást a független médiumokra. Példaként említik a Klubrádió ügyét. „Nálunk egyszerűen felvásárolták a médiumokat, és teljes szerkesztőségeket cseréltek le” – mondta Polyák Gábor médiajogász, aki szerint az amerikai nagyvállalatok feltűnően könnyen engednek Donald Trump nyomásának.

Az elemzés kitér arra is, hogy a magyar médiapiac mintegy 80 százaléka a Fidesz befolyása alatt áll. Az ellenzéki pártok a választási kampány során csupán a törvényben előírt öt perc műsoridőt kapják a közszolgálati csatornán, miközben azok folyamatosan a kormány üzeneteit közvetítik.

A cikk apropóját az adta, hogy második hivatalba lépése után Donald Trump példátlanul éles offenzívát indított a sajtó ellen, amelyre a modern Egyesült Államok történetében nem volt példa. Fellépései több vonásukban idézik azokat az autoriter vezetőket, akiket gyakran nyíltan dicsért.

Az elnök nyilvánosan üdvözölte, hogy az ABC felfüggesztette Jimmy Kimmel esti műsorát, miután a humorista bírálta őt és a MAGA-mozgalmat a Charlie Kirk elleni merénylet kapcsán. Közösségi oldalán gratulált a csatornának, megjegyezve, hogy „végre volt bátorsága megtenni, amit meg kellett tenni”. Ez az eset csak egy a sorozatos támadások közül, amelyekkel Donald Trump rendre fellép a számára túl kritikus médiumok és személyek ellen. Több pert indított számára kedvezőtlen tudósítások miatt, televíziós engedélyek visszavonásával fenyegetőzött, és folyamatosan igyekezett nyomást gyakorolni a médiavállalatokra és az online platformokra, hogy igazodjanak akaratához. Az alkalmazott módszerek emlékeztetnek olyan gyakorlatokra, amelyek más országokban a független sajtó fokozatos visszaszorítását célozták, miközben a hatalom egyre inkább központosult – így Magyarországon is.