AP: Donald Trump Orbán Viktortól tanulja el a sajtóellenességet

Donald Trump médiával való kapcsolatát gyakran hasonlítják Orbán Viktoréhoz – derül ki az AP hírügynökség elemzéséből.
A beszámoló emlékeztet arra, hogy a magyar miniszterelnök politikai arculatának része a sajtóval szembeni ellenségesség, és a kritikus médiumokra a „fake news” kifejezést használja. Független újságírónak évek óta nem adott interjút.
Az írás részletesen felsorolja a magyar médiapiacot érintő körülményeket: a KESMA létrejöttét, valamint a kizárólag kormánypárti tagokból álló Médiatanács működését, amely a frekvenciamegújításokkal gyakorol nyomást a független médiumokra. Példaként említik a Klubrádió ügyét. „Nálunk egyszerűen felvásárolták a médiumokat, és teljes szerkesztőségeket cseréltek le” – mondta Polyák Gábor médiajogász, aki szerint az amerikai nagyvállalatok feltűnően könnyen engednek Donald Trump nyomásának.Csak a magyarok egynegyede gondolja azt, hogy teljesen szabad a sajtóNincs elég hely, csak az országos terjesztésű magyarországi televíziókat engedik be Orbán Viktor március 15-i beszédére
Az elemzés kitér arra is, hogy a magyar médiapiac mintegy 80 százaléka a Fidesz befolyása alatt áll. Az ellenzéki pártok a választási kampány során csupán a törvényben előírt öt perc műsoridőt kapják a közszolgálati csatornán, miközben azok folyamatosan a kormány üzeneteit közvetítik.
A cikk apropóját az adta, hogy második hivatalba lépése után Donald Trump példátlanul éles offenzívát indított a sajtó ellen, amelyre a modern Egyesült Államok történetében nem volt példa. Fellépései több vonásukban idézik azokat az autoriter vezetőket, akiket gyakran nyíltan dicsért.Donald Trump tett még egy lépést a sajtószabadság korlátozása felé, a Szabad Európa Rádiót az EU mentheti meg
Az elnök nyilvánosan üdvözölte, hogy az ABC felfüggesztette Jimmy Kimmel esti műsorát, miután a humorista bírálta őt és a MAGA-mozgalmat a Charlie Kirk elleni merénylet kapcsán. Közösségi oldalán gratulált a csatornának, megjegyezve, hogy „végre volt bátorsága megtenni, amit meg kellett tenni”. Ez az eset csak egy a sorozatos támadások közül, amelyekkel Donald Trump rendre fellép a számára túl kritikus médiumok és személyek ellen. Több pert indított számára kedvezőtlen tudósítások miatt, televíziós engedélyek visszavonásával fenyegetőzött, és folyamatosan igyekezett nyomást gyakorolni a médiavállalatokra és az online platformokra, hogy igazodjanak akaratához. Az alkalmazott módszerek emlékeztetnek olyan gyakorlatokra, amelyek más országokban a független sajtó fokozatos visszaszorítását célozták, miközben a hatalom egyre inkább központosult – így Magyarországon is.Kocsis Máté arról szavaztatja követőit, hogy verőemberekkel dobassanak-e ki újságírókat a fórumáról, vagy elég lesz a lincshangulatIjesztően gyors volt a Kúria Orbán Viktor helyreigazítási perében, dőlhetnek a dominók