Donald Trump tett még egy lépést a sajtószabadság korlátozása felé, a Szabad Európa Rádiót az EU mentheti meg

Európai Unió;Egyesült Államok;sajtószabadság;Donald Trump;Szabad Európa Rádió;

2025-03-17 11:32:00 CET

Donald Trump aláírta azt az elnöki rendeletet, amely jelentősen csökkenti az állami finanszírozású rádió, a Voice of America (VOA) finanszírozását – hívja fel a figyelmet a BBC.

A Fehér Ház közleménye szerint az intézkedés célja, hogy „radikális propagandát” többé ne támogassanak adófizetői pénzből. Az elnöki rendelet utasítja a vezetőket, hogy csökkentsék a működést a törvény által előírt minimális szintre. Ez a minimális szint azt jelenti – jelezte Mike Abramowitz VOA-igazgató –, hogy a VOA 1300 fős személyzetét fizetett szabadságra küldik.. Egy forrás szerint az összes szabadúszó, valamint nemzetközi szerződéssel rendelkező kollégájukat arról tájékoztatták, hogy nincs fedezet a bérükre. A CBS amerikai hírtelevízió arról számolt be, hogy a VOA alkalmazottait e-mailben értesítette Crystal Thomas, az US Agency for Global Media (USAGM) humánerőforrás-igazgatója. Eközben Elon Musk, a világ leggazdagabb embere, Donald Trump egyik legbefolyásosabb tanácsadója – aki az amerikai kormányzat költségcsökkentési hivatalának a vezetője – saját közösségi platformján, az X-en szólított fel a VOA teljes megszüntetésére.

A második világháború idején alapított VOA eredetileg a náci propaganda ellensúlyozására jött létre, jelenleg heti szinten több száz millió embert ér el, miközben Irán, Kína és Oroszország hatalmas összegeket költenek dezinformációs kampányokra, hogy lejárassa az Egyesült Államokat. Az elnöki rendelet ebben a helyzetben lehetetleníti el a VOA létfontosságú küldetésének teljesítését, nem mellesleg érinti a VOA anyaszervezetét, az USAGM állami ügynökséget is. Utóbbi egy szombati levélben jelezte, hogy március 15-i hatállyal leállítja az eredetileg a kommunista propaganda ellensúlyozására létrehozott Szabad Európa Rádió (SZER) finanszírozását. Ez gyakorlatilag a halálos ítéletet jelenti az 1949 óta létező SZER számára. Európai központja Prágában van, Jan Lipavský cseh külügyminiszter ki is jelentette, reméli, az Európai Unió segíthet fenntartani a szerkesztőség működését. A tárcavezető hétfőn az uniós külügyminiszterekkel tárgyal arról, hogyan lehetne legalább részben biztosítani a SZER fennmaradását.

Az amerikai újságírók egyik legbefolyásosabb érdekvédelmi szervezete, a National Press Club élesen bírálta az elnöki rendeletet, mondván, az „aláássa az Egyesült Államok régóta fennálló elkötelezettségét a szabad és független sajtó iránt. A szervezet úgy véli, ha egy teljes szerkesztőség egyik napról a másikra ellehetetleníthető, az súlyos kérdéseket vet fel a sajtószabadság állapotával kapcsolatban.

Az amerikai elnök emellett több más független kormányzati ügynökség finanszírozását is megvágta, beleértve azokat, amelyek a hajléktalanság megelőzésével, valamint múzeumok és könyvtárak támogatásával foglalkoznak. Donald Trump már első elnöki ciklusa alatt is élesen kritizálta a VOA működését – de más médiát is, amely szerinte elfogult vele szemben. Egy igazságügyi minisztériumban tartott beszédében a CNN-t és az MSNBC-t „korruptnak” nevezte.