film;regény;Netflix;

2025-09-20 10:20:00 CEST

Amikor bukik a franchise.

Nem minden arany, ami fénylik – tartja a mondás és az igaz a streaming világára is. A Csúfok esete tökéletes példája annak, amikor minden nagyon félremegy. Előítéleteink pedig igenis vannak. Erre néhány évvel ezelőtt bazírozva még a csokireklám kampány is építhető volt – biztos mindenki emlékszik a ronda de finom jeligére. Scott Westerfeld amerikai young adult könyvekben utazó író egy regény folyamot is alapozott erre a filozófiára, melynek első kötete a 2005-ben kiadott Csúfok volt, melynek központi karaktere, Tally Youngblood a nem túl szép, konkrétan kicsit bandzsa lány, aki rendkívül okosnak tűnik – elsőre. Egy olyan disztópiában kell felnőnie, mely tizenhat éves korig engedi a tökéletlenséget, utána jön a mindent megoldó szépségműtét, mely után minden rózsaszín lesz. Bár Tally minden vágya, hogy csodálatos legyen és szeresse őt egy csodálatos férfi, kiderül, hogy az idilli világ mögött egy diktatúra rejlik meg, melyet egy szélfútta orvosnő vezet, aki megmentendő a világot egy újabb világháborútól, a szépítő műtéttel egyúttal butává is tesz.

Scott Westerfeld szemmel láthatóan imádja Robert Sheckley-t, hiszen a túlnépesedett Föld és a fiatalságot és szépséget idealizáló társadalmat már felvázolta a Logan futása című regényében, melyben az életóra határozza meg a sorsunkat és huszonegy éves korunkig lehet hedonista módon élni egy elzárt városban.

A haláltól menekülő rendőr és a külső, atomháború utáni világba elszökő „rendőr” sztorija sem kerülhette el a megfilmesített 1976-ban Michael York főszereplésével. De miért mondom ezt el? Mert Westerfield körülbelül ugyanezt találta ki: van a városon kívül egy Füstös nevű hely, ahol a lázadók gyűlnek össze és még az öregedést választó tudós házaspár is jelen van, akiknek a gyermeke, David vezeti az ellenállást. Az egyértelmű kopírozást azzal sikerült megfejelni, hogy az őrült tudós asszony a szépség műtéthez szükséges csodaszert egy fehér orchideából nyerte ki, mely a bolygót pusztítja, így a lázadók harca nagyrészt a virágégetésből áll.

Bármilyen meglepőnek tűnik, a Csúfok regényváltozata bestseller lett, így Westerfield még ugyanabban az évben megírta a Szépek című folytatást, illetve a 2006-ban a Különlegesek című majdnem lezárást, melyben Tally meg kell, hogy hozza az élete nagy döntéseit.

A trilógia – nevezzük nagyvonalúan annak – magyarul is megjelent, idén a harmadik kiadásukat kapták meg. Ami furcsa, hogy a Csúfok univerzum negyedik regénye, az Egyesült Államokban 2007-ben publikált Feleslegesek eddig nem jelent meg magyarul, de még idén a polcokra kerülhet. Igaz, Az Extras abban különbözik elődeitől, hogy főszereplője nem Tally, hanem a tizenöt éves Aya Fuse – igaz, előbbi a könyv későbbi fejezeteiben még mindig fontos szerepet játszik.

A regények népszerűségén felbuzdulva, illetve Az éhezők viadala könyvek sikeres mozis adaptációin a Netflix azt gondolta, hogy megtalálta az újabb arany tojást tojó tyúkot, megvették a jogokat és úgy gondolták, a trilógiából kijön majd egy egészestés film. A rendezésre felkért McG és Westerfield azonban úgy gondolta sokkal jobb, ha ebből trilógia lesz és csak az első regényt dolgozták fel és jókora cliffhangerrel a végén – magyarul folytatásért kiált a tavaly ősszel elkészült film.

A mű azonban olyan negatív kritikai fogadtatásban részesült – a nézettségről a streaming óriás esetében semmit sem tudunk -, hogy a folytatásban már nem igazán lehet reménykedni.

Pedig a Tally-t alakító Joey King mindent megtett a sikerért (állítólag a regény megjelenésekor olvasta a irodalmi alapokat és azóta volt a vágya, hogy eljátssza a karaktert), de nyilvánvaló, hogy McG nem volt a legjobb választás a rendezői pozícióra, hiszen még egy olyan szcénát is sikerült elbaltázni amelyben a legkomolyabb állítás hangzik el. Jelesül, hogy az igazi szépség belülről fakad. Aki ennél többre kíváncsi, annak marad az olvasás...