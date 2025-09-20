Felmondtak az alsószentmártoni romáknak a főleg Romániából érkező vendégmunkásokért

romák;felmondás;Alsószentmárton;

Felmondott 17 alsószentmártoni dolgozójának a hulladékkezeléssel foglalkozó Dél-Kom Nkft. A szentmártoniak jogtalannak vélik elbocsátásukat, főleg, hogy a Dél-Kom alulfizetett „migránsok”-ra váltotta le őket.

Alsószentmártonban csakis romák élnek, az 1200 lelkes dél-baranyai falu kevés iskolát végzett felnőtt lakói nehezen találnak maguknak munkát. Így nagy csapás volt az ittenieknek, hogy szerdán a pécsi Dél-Kom megvált 17 fős szentmártoni hulladékválogató brigádjától. A cég racionalizálással és átszervezéssel indokolta döntését. Az elbocsátott szentmártoniak nem értik, miért bántak velük így: másfél éve vették fel őket, s úgy érzik, fegyelmezetten végezték a munkájukat. Az állástalanná váló 10 férfi és 7 asszony szinte mindegyike gyermekekről gondoskodik, s kevés a reményük arra, hogy rövid időn belül újra állandó alkalmazást találjanak a megyében.

A szentmártoniak a pécsi jogvédőtől, Heindl Pétertől és lapunktól kértek segítséget, mivel szeretnék, ha a Dél-Kom visszavenné őket. Heindl úgy látja, hogy az elbocsátás indoklása jogszerűtlen, ezért levelet írt a Dél-Komnak a leépített dolgozók újbóli alkalmazás érdekében.

A jogvédő számára elfogadhatatlan, hogy a szentmártoniak által végzett munkát a Dél-Kom immár egy munkaerő-kölcsönző cégtől bérelt brigádra bízza.

A szentmártoniak elmondták, hogy a kölcsönző cég főleg Romániából hozott náluk olcsóbban dolgozó embereket. A szentmártoniak havi 300 ezer forintot kaptak kézhez a munkájukért, a helyükbe lépő, általuk migránsnak titulált romániaiak viszont beérik napi 12 ezer forinttal.

Megkérdeztük a fentiekről a Dél-Kom ügyvezetőjét, Leitol Csabát, aki elmondta, hogy a szentmártoni brigád teljesítménye elmaradt a várttól, ezért vették fel a kapcsolatot egy munkaerő-kölcsönző céggel, a Tímár és Nádas Team Kft.-vel. Az általuk négy hete hozott hulladékválogatók jobb teljesítményt nyújtottak, mint saját alkalmazottaik, ezért utóbbiakkal szerződést bontottak. Mindehhez tudni kell, hogy a hulladékkezelő cégekre nagy nyomást gyakorol az ágazatot összefogó Mol. A hulladék átvételéért a Mol tavaly óta kevesebb pénzt hajlandó fizetni, mint korábban, holott a feldolgozó cégek – az infláció miatt - inkább emelni szerettek volna az áron. A régióban 319 település hulladékát elszállító Dél-Kom is 10 százalékkal alacsonyabb árajánlatot kapott erre az évre, ami azzal fenyegette a céget, hogy veszteségessé válik. Ezért kényszerül a pécsi önkormányzat tulajdonban lévő kft. költségei csökkentésére.

Beszéltünk a Tímár és Nádas Kft. vezetőjével, Tímár Róberttel, a túrkevei vállalkozó elmondta, 2016 óta foglalkoznak munkaerő-kölcsönzéssel, főképp hulladékválogatásra keresnek embereket. Eddig mindenütt meg voltak elégedve a kft. által kölcsönzött dolgozókkal. A Dél-Kom mostanáig 120 válogatót alkalmazott, s Tímár lassúnak találta a szalag mellett állók munkatempóját, és azt ígérte, hogy ő negyven emberrel el tudja végezni a pécsi cég kökényi telephelyén folyó válogatást. Az elmúlt 4 hétben 23 embert kölcsönöztek a Dél-Komnak, s a munka felgyorsult, ez tette feleslegessé alsószentmártoni csapatot. Egyébként a Dél-Komnak kölcsönzött munkaerő fele valóban eldugott erdélyi falvakban élő magyar, akik kénytelenek 5-600 kilométerre ingázni, hogy biztosítsák családjuk megélhetését. Munkájukért minimálbért kapnak.

Amúgy a szentmártoniak szerint a kölcsönzött munkások teljesítménye azért jobb, mert a válogatást gyorsan, de felületesen végzik.

Ezt megosztottam Tímár Róberttel, aki azt felelte, hogy ők megkövetelik alkalmazottaiktól a lelkiismeretes munkát, hiszen ha a válogatás nem megfelelő, akkor a Dél-Kom súlyos bírságot kap a Moltól, s az valamiféleképp áthárítható lenne a kölcsönzőre is. Eddig sehol sem került ilyen helyzetbe Tímár Róbert másfélszáz embert foglalkoztató cége.

Szerdától a Dél-Kom kökényi válogatójában 120 helyett 100 ember dolgozik. Megkérdeztem Leitol Csabát, hogy a cég tervez-e újabb leépítést, hisz Tímár Róbert szerint a munka elvégezhető volna akár 40 emberrel. Leitol az válaszolta, hogy a Dél-Kom nem tervez újabb leépítést.