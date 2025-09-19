Márki-Zay Péter: Önkezével vetett véget életének Hódmezővásárhely rendőrkapitánya

tragédia;öngyilkosság;rendőrkapitány;Hódmezővásárhely;Márki-Zay Péter;

2025-09-19 18:55:00 CEST

A város polgármestere közölte, saját halottjuknak tekintik Szabó Zsolt rendőr alezredest.

Rendkívüli gyászjelentés címmel tett ki egy Facebook-bejegyzést péntek délután Márki-Zay Péter. – Fájdalomtól és tehetetlen dühtől megrendülten értesültem arról, hogy Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya a mai napon önkezével vetett véget életének – írta a város polgármestere, aki szerint a férfi kiváló családapa, eredményes rendőr, és becsületes polgár volt – ezt senki nem vitathatja.

Márki-Zay Péter feltételezése szerint egy „álhírterjesztő oldal” hat nappal ezelőtt megjelent lejárató cikke állhat a tragédia hátterében. Az írta, hogy tudomása szerint a rendőrkapitány a cikk hatására felajánlotta lemondását feletteseinek, akik azonban kiváló szolgálati előmenetelére tekintettel továbbra is bizalmukról biztosították.

A polgármester leszögezte, Szabó Zsoltot a város saját halottjának tekinti, és haladéktalanul intézkedett, hogy a fekete lobogó kerüljön ki a hódmezővásárhelyi városháza homlokzatára. – Ezúttal is együttérzésemről szeretném biztosítani az elhunyt családját, gyermekeit, barátait és bajtársait, rendőrségi munkatársait. Zsoltra mindig szeretettel emlékezünk, a városunk hős halottjának tekintjük – tette hozzá.