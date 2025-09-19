Tiborcz István egyik cégének pénzén újítják fel a bicskei gyermekotthon mosdóját

Hamarosan megkezdődik a bicskei gyermekotthon zuhanyzóinak felújítása, amelyet Tiborcz István egyik vállalkozása végez majd – írja a Telex.
A portál megkereste a céget és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (SZGYF) is, hogy kiderüljön, valóban sor kerül-e a munkálatokra, és ha igen, melyik vállalat végzi azokat. A gyermekotthonok irányításáért felelős főigazgatóság megerősítette az értesülést. Mint írták, az intézmény felújítása a Waberer’s adományának bevonásával történik.
A Waberer’s a konkrét projektről nem kívánt nyilatkozni, de azt közölték, hogy a társaság számos formában támogat társadalmi ügyeket, amelyeket sokszor szándékosan nem kommunikálnak szélesebb nyilvánosság előtt.Tiborcz István: Engem nem a vagyon motivál, az amerikai költözésnek nincs köze a 2026-os választáshoz
Mészáros Lőrinc tavaly májusban egy speciális betegszállító kisbuszt adományozott a bicskei Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ részére. Magyarország leggazdagabb embere akkor így fogalmazott: „A Jóisten sokat adott nekem, ebből megpróbálok jelentős mértékben visszaadni a rászorulóknak.” Mészáros vagyonát a Forbes jelenleg 3,9 milliárd dollárra becsüli. Információk szerint több, a NER-hez közel álló vállalkozást is megkerestek azzal, hogy vegyenek részt hasonló projektekben.Mészáros Lőrinc: A Jóisten sokat adott nekem, ebből megpróbálok jelentős mértékben visszaadni a rászorulóknakVárkonyi Andrea: Rettenetesen ki van fordulva magából a világ, a fanyalgóknak azt kellene meglátni, hogy mi legalább segítünk