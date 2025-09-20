Megkérdezték a váci kórház igazgatóját, hogy ha nincs orvoshiány, miért keres álláshirdetésben osztályvezetőt, válasz nélkül bontotta a vonalat

telefon;kórház;Vác;orvoshiány;

2025-09-20 21:57:00 CEST

Nem orvoshiány. Kapacitáserősítés.

Annak ellenére, hogy a honlapja tanúsága szerint a reumatológustól a szülész-nőgyógyászon és a kardiológuson át a belgyógyász osztályvezetőig (!) összesen 16 szakorvost keres azonnal betölthető álláshelyekre, a váci Jávorszky Ödön Kórház ragaszkodik ahhoz, hogy nincs orvoshiány, csak kapacitásbővítésről van szó – hívja fel a figyelmet az RTL Híradó az erről szóló szombati riportjában.

Azonnal betölthető álláshelyekről a Váci Hírlap számolt be először. A cikk megjelenése után a váci kórház közleményt adott ki, azt állítva, minden hír ellenére az ellátás folyamatos és biztonságos, a betegek gyógyítása és ápolása zavartalan. Azt a feltevést is visszautasította az egészségügyi intézmény, hogy ne lenne osztályvezetője vagy főápolója, utóbbi pozícióra ugyanis szintén kiadtak egy álláshirdetést. Amikor az RTL Híradó erről telefon kérdezte a váci kórház igazgatóját, ő válasz nélkül bontotta a vonalat. Érdemi reakció csak a váci kórházat irányító Észak-pesti Centrumkórháztól érkezett: e szerint szeretnék tovább javítani a betegellátást, erősíteni a kapacitást, ezért rendszeresek az álláshirdetések.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Rétvári Bence éppen szombaton posztolt kétszer is a Facebookon a váci kórház járóbeteg-szakrendelőjének a felújításáról. Orvoshiányról egyik bejegyzésben sem tett említést.