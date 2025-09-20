Levélben kér hat európai országot az osztrák külügyminiszter arra, hogy ne bojkottálják a bécsi Eurovíziós Dalfesztivált

Spanyolország;Ausztria;Izrael;Izland;Belgium;Hollandia;Szlovénia;Írország;Eurovíziós Dalfesztivál;

2025-09-20 16:04:00 CEST

Egy ilyen törésvonal csak tovább mélyítené az ellentéteket – állapította meg Beate Meinl-Reisinger.

Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter levelet küldött pénteken hat európai hivatali kollégájának, és ebben arra kérte őket, hogy országuk ne bojkottálja a jövő évi bécsi Eurovíziós Dalfesztivált Izrael részvétele miatt.

A Spanyolország, Hollandia, Szlovénia, Izland, Írország és Belgium külügyminiszterének küldött levelében Meinl-Reisinger kiemelte: „A házigazda ország külügyminisztereként mélyen aggaszt az Európai Műsorszolgáltatók Szövetség (EBU) tagjai közötti megosztottság veszélye ebben az ügyben. Egy ilyen törésvonal csak tovább mélyítené az ellentéteket, és elvenné a lehetőséget a művészek és a közönség közötti fontos párbeszédtől – anélkül, hogy javítana a helyzeten Izraelben vagy a Gázai övezetben”.

Az osztrák külügyminiszter rámutatott: a Gázai övezeti konfliktust és a humanitárius szenvedést nem lehet figyelmen kívül hagyni, de az Eurovízió nem a szankciók fóruma. „Izrael kizárása a versenyből vagy az esemény bojkottja nem enyhítené a gázai humanitárius válságot, és nem járulna hozzá egy tartós politikai megoldáshoz” – fogalmazott.

A spanyol RTVE állami műsorszolgáltató igazgatótanácsa kedden megszavazta, hogy visszalép a 2026-os versenytől, amennyiben azon Izrael is részt vesz. Ezzel Spanyolország lett az ötödik ország, amely így határozott. Hollandia, Szlovénia, Izland és Írország már korábban hasonló döntést hozott, a belga VRT közszolgálati televízió pedig jelezte, hogy támogatja álláspontjukat.