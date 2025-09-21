A 4,4 milliárd forintos felújítás után jött egy hiba, ma mégsem nyithatott meg időben a Keleti pályaudvar

felújítás;Keleti pályaudvar;nyitás;

Ez semmiképpen nem elfogadható – szögezte le Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Biztosítóberendezési zavar miatt nem nyílhatott meg vasárnap reggel a Keleti pályaudvar – jelentette be egy hajnali Facebook-videóban Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. E szerint szombaton 23 óra 30 perckor még azt a tájékoztatást kapta, hogy minden rendben, a felújítási munkálatokkal végeztek, a Keleti pályaudvart meg lehet nyitni, a hajnali órákban azonban „hiba keletkezett” vagyis jött egy biztosítóberendezési zavar az áram visszakapcsolásakor, köszönhetőn annak, hogy az állomás most egy hónapig áramtalanítva volt.

Az, hogy az éjszaka közepén, nyitás előtt néhány órával derül ki, hogy a Keleti pályaudvar hajnaltól nem fog tudni vonatokat fogadni, semmiképpen nem elfogadható, de most az a legfontosabb, hogy mindenki eljutásáról gondoskodjunk – jelentette ki Hegyi Zsolt.

Mint ismert, a Keleti pályaudvart augusztus 24-én hétfőn zárták le a forgalom elől az év legnagyobb karbantartási beruházására. A saját forrásból elvégzett 4,4 milliárd felújításban

négy kilométeren kicseréltek az úgynevezett hosszúsínt és a tervezett 2300 helyett 2560 váltó alatti talpfát; kitérőfát,

mintegy 50 vált karbantartottak, a tervezettnél jóval több, csaknem 150 váltót ellenőriztek,

csaknem 2800 méteren ágyazatot cseréltek, illetve rostáltak,

a felsővezeték-hálózaton 15 600 méteren cserélték ki az avuló vezetékeket,

14 kilométer hosszan vágányt szabályoztak a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső, illetve Ferencváros között, továbbá a Keleti pályaudvaron lévő fővágányokon,

átépítették az 1-2. vágány peronját, ahol az ősz folyamán úgynevezett taktilis sávot is kialakítanak.

– gyűjtötte össze az IHO közlekedési portál.