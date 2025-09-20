Dobrev Klára szerint az Orbán-kormány kamualapot hozott létre a Babaváró hitel elengedésére

DK;bankok;babaváró hitel;

2025-09-20 22:11:00 CEST

A bankok feltételei miatt alig lesz, aki élni tud a lehetőséggel.

Erről szóló Facebook-videójában Dobrev Klára azt mondta, ismét „elképesztő átverésnek” vagyunk a tanúi. Nyilvánosságra kerültek a babaváró hitel elengedésének feltételei abban az esetben, ha valamelyik házastárs meghalt vagy önhibáján kívül rokkanttá vált.

Az egyik feltétel megszabja, hogy azok lehetnek a hitel elengedésére jogosultak, akiknek a családjában 2023 július elseje és 2025. június 30-a között történt a tragédia, azaz a bajba jutott családokon nyerészkedő bankárok azt is megszabták, mikor kell meghalni ahhoz, hogy az ember jogosult legyen a hitel elengedésére. Dobrev Klára szerint ezt a lehetőséget a jövőben is folyamatosan meg kell adni a bajba jutottaknak, függetlenül attól, mikor következik be a tragédia.

A másik feltétel szerint ha egy házastárs valamilyen baleset miatt önhibáján kívül rokkanttá válik csak akkor lehet a hitelt elengedni, ha a rokkantság 90%-os munkaképesség csökkenést jelent. A DK elnöke szerint ez azt jelenti, hogy ha valaki rokkant, azaz nem tud kimenni a házból, nem tud dolgozni, nem tudja ellátni a családját, de a mosdóig mondjuk el tud menni, akkor a bankárok szerint már nem jogosult az állami segítségre.

A harmadik, egyben a legfelháborítóbb feltétel szerint csak azoknak vehető igénybe ez a támogatás, akiknél legfeljebb 350 ezer forint a család havi összjövedelme, attól függetlenül, hogy hány gyerek van a családban.

Dobrev Klára szerint ezt a méltányossági alapot nagyon kevesen fogják tudni igénybe venni. Ez is csak arra jó, hogy a kormány verhesse a mellét, de ténylegesen nem segít az embereknek. – Ez a jobboldali gazdaságpolitika lényege, hogy a bankárok, a biztosítók a pénzvilág érdekeit nézi és nem az emberekét. Ezért kell baloldal ebben az országban, hogy ne lehessen következmények nélkül emberi életeket és sorsokat tönkretenni csak azért, hogy pár millió forinttal több legyen a bankok, a bankárok vagy a biztosítóknak a számláján – fogalmazott az ellenzéki politikus, hozzátéve: ez egy kamualap, az Orbán-kormány ismét összefogott a pénzvilággal, hogy az embereken gazdagodjanak és nyerészkedjenek.