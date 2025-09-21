Leállt a vonat Zuglóban, az utasok kinyitották az ajtót és lemásztak a töltésen

Zugló;MÁV;vasúti közlekedés;

2025-09-21 15:29:00 CEST

A MÁV szerint meg kellett volna várni a katasztrófavédelmisek érkezését, az utasoknak viszont úgy tűnik, nem volt ennyi idejük.

Szombat este Zugló vasútállomás közelében leállt a MÁV egyik vonata, az utasok pedig nem akartak a katasztrófavédelmisek érkezésére várni, úgyhogy kinyitották az ajtót és lemásztak az utcára a meredek töltésen - értesült egyik olvasójától a Telex.

A lap megkérdezte a MÁV-ot az esetről. A válasz szerint szombaton kora este forgalmi okokból leállították a vonatközlekedést a Nyugati pályaudvar és Kőbánya közötti egyik vágányon. Emiatt több vonat is az érintett szakaszon ragadt, az egyik egy peron nélküli részen állt meg.

A protokoll szerint ilyen esetekben a katasztrófavédelmet kell felkérniük az utasok leszállítására, azonban a MÁV szerint az utasok a kalauz kérése ellenére kinyitották a vonat két ajtaját a vésznyitóval és még a katasztrófavédelem kiérkezése előtt elhagyták a járművet. A MÁV azt állította, ezzel az utasok a saját és mások biztonságát is veszélyeztették.

A magánakcióról egyébként fotók is elkezdtek terjedni a Facebookon, egyiküket ide kattintva lehet megnézni.