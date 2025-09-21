MÁV;Keleti pályaudvar;Hegyi Zsolt;

2025-09-21 14:34:00 CEST

Elhárultak az akadályok.

Frissítette korábbi bejegyzését Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója. E szerint most már tényleg újraindult a forgalom a Keleti-pályaudvaron.

Mint előzőleg lapunk is megírta, a vezérigazgató bejelentése szerint biztosítóberendezési zavar miatt nem nyílhatott meg a Keleti pályaudvar vasárnap reggel. E szerint szombaton 23 óra 30 perckor még azt a tájékoztatást kapta, hogy minden rendben, a felújítási munkálatokkal végeztek, a Keleti pályaudvart meg lehet nyitni, a hajnali órákban azonban „hiba keletkezett” vagyis jött egy biztosítóberendezési zavar az áram visszakapcsolásakor, köszönhetőn annak, hogy az állomás most egy hónapig áramtalanítva volt. Az, hogy az éjszaka közepén, nyitás előtt néhány órával derül ki, hogy a Keleti pályaudvar hajnaltól nem fog tudni vonatokat fogadni, semmiképpen nem elfogadható, de most az a legfontosabb, hogy mindenki eljutásáról gondoskodjunk – jelentette ki Hegyi Zsolt.

A frissített tájékoztatás szerint a Keleti pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítaniuk kellett. „Felkészültünk egy ilyen forgatókönyvre is, így az Országos Haváriaközpont azonnal életbe léptette a helyzethez legjobban illeszkedő ideiglenes forgalmi rendet. A váltók beállítása azonban mostanra megtörtént: a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat, sőt, néhány perccel ezelőtt meg is érkezett az első vonat a Keletibe, 12:15-kor pedig elindult innen az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as is” - írta.

A pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat, a délutáni órákban először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik majd a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig teljes gőzzel üzemel ismét a Keleti pályaudvar. A lépcsőzetesen visszatérő forgalommal párhuzamosan még közlekednek az erősítő és pótlóbuszok az érintett vonalak kiszolgálására - tájékoztatott Hegyi Zsolt, hozzátéve, részleteket a MÁVINFORM felületein lehet találni.