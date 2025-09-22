Hazahozták a Skóciában meghalt Huszti-lányokat, éket vert a családtagok közé a tragédia

gyász;tragédia;haláleset;Skócia;

2025-09-22

A januárban elhunyt magyar ikerpár temetésére júniusban került sor Monoron. Közben egy Skóciában élő korábbi magyar nyomozó magánakcióba kezdett, hogy megpróbálja felderíteni az ügy máig homályos részleteit.

Idén januárban halt meg a skóciai Aberdeenben egy magyar ikerpár, Huszti Henrietta és Huszti Eliza. A skót rendőrség az ügyet balesetként zárta le, de a lányok édesapja továbbra sincs erről meggyőződve. A Blikk szerint a tragédia azóta a család tagjai közé is éket vert.

A tragédiával annak idején lapunk is több cikkben foglalkozott. A 32 éves ikerpár január 7-én tűnt el, holttestüket január 31-én találták meg az aberdeeni Dee folyóban az Aberdeen Boat Clubtól kissé keletre fekvő vízben. A két nőt utoljára a városi Victoria Bridge-nél lévő Market Street térfigyelői kamerái vették fel január 7-én hajnali negyed 3 előtt néhány perccel. Megtalálásukra nagyszabású mentőakció indult, a búvárok a Dee folyó egy részét már korábban átkutatták. A nyomozók már akkor jelezték, hogy idegenkezűségre, nemi erőszakra utaló jelek nem merültek fel, annak ellenére, hogy gyanút kelthet, a két nő január 7-én hajnali 2 óra 12 perckor SMS-t küldött az egyikük telefonjáról az albérletük tulajdonosának azzal, hogy költöznek, és nem jönnek már vissza, ehhez képest másnap a lakásban megtalálták egy sor személyes holmijukat, köztük a másik telefonjával. A februárban kiadott halotti bizonyítványuk szerint halálukat fulladás okozta.

A Blikk szerint az ügyet azóta egy Skóciában élő egykori magyar nyomozó is kézbe vette, aki felhívta a figyelmet olyan részletekre, amelyek vagy elkerülték a hatóságok figyelmét, vagy szimplán nem foglalkoztak vele. Huszti Miklós, a nők édesapja a lapnak azt mondta, hogy a magánnyomozásba kezdő férfi a mai napig nem adta fel, hogy felderítse az ügy esetleg nem tisztázott részleteit. Az apa pedig a hivatalos magyarázat ellenére meg van győződve arról, hogy lányai bűncselekmény áldozatává váltak.

Huszti Eliza és Henrietta hamvainak hazahozatala nem kevesebb, mint 1,4 millió forintjába került a szülőknek, fejenként. A pénzt levonták abból az összegből, amit a lányaik után örököltek, s ezzel összefüggésben családi ellentétek is kialakultak: „tudom, hogy a Skóciában élő magyarok pénzt gyűjtöttek a családunknak, ebből azonban mi egy forintot sem kaptunk, úgy tudom, a fiamhoz és a harmadik lányomhoz került a pénz” - mondta az édesapa, akinek rosszul esett, hogy bár eredetileg a teljes család javára indult a gyűjtés, két élő gyermeke be sem szállt a szülők költségeibe. Pedig 8200 angol fontot, vagyis átszámítva mintegy 3,7 millió forintot kaptak az adományozóktól.

Az ikerpár hamvait áprilisban hozatta haza a család, temetésükre azonban csak másfél hónappal később, júniusban került sor Monoron.