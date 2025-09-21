Rosszul lett az utcán és meghalt egy budaörsi nyomozó

rendőrség;gyász;Budaörs;haláleset;

2025-09-21 18:28:00 CEST

Mindössze 38 éves volt.

Gyászjelentést közölt a Budaörsi Rendőrkapitányság: a Biatorbágyi Bűnmegelőzés Facebook-oldal tudatta, hogy Rózsás Péter nyomozó 38 évesen életét vesztette.

„A mindig vidám kolléga a családjához indult haza tegnap este, de már nem érkezett meg. Az utcán lett rosszul és hiába volt a gyors orvosi ellátás, már nem lehetett rajta segíteni” - olvasható a bejegyzésben. A bejelentést követően minden szolgálatban lévő rendőr, polgárőr azonnal helyszínre indult, hátha tudnak valamit még tenni, könnyeikkel küzdve, szótlanul segítettek az OMSZ munkatársainak, imádkozva a csodáért, ami azonban sajnos nem érkezett meg, Rózsás Péter a helyszínen elhunyt.

Rózsás Péter nagyon szerette a munkáját, minden ízében igazi rendőr volt, hivatása volt másokon segíteni. „Most már az égi rendőrséget segíti, de biztosan mosolyogva tekint vissza ránk és már fentről segíti a munkánkat. Nyugodj békében Péter, nem fogunk elfelejteni” - méltatta a gyászjelentés az elhunyt nyomozó alakját.