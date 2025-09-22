Motívumokba zárt világteremtés

A Szentandrássy István Roma Művészeti Galériában jártunk, ahol Szolnoki Csanya Zsolt Jeltelen gesztus című tárlatát néztük meg. Az 1962-ben, Miskolcon született Szolnoki Csanya Zsoltnak többször volt már egyéni kiállítása. 2023-ban a Kalligram Kiadó gondozásában jelent meg Romokat építek című, a versekkel párhuzamosan képeket tartalmazó verseskötete.
„Úgy érzem, hogy a nyelvnek határai vannak. Ezért nehezebb nekem a költészet, mint a festés, itt szabadnak érzem magam. Ahol a nyelv határai véget érnek, ott kezdődik számomra a képzőművészet” – nyilatkozta egy másik interjúban.