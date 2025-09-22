Motívumokba zárt világteremtés

Budapest;galéria;roma közösség;tárlat;

A roma képzőművészek munkáit kiállító két fontos budapesti helyszín a Szentandrássy István Roma Művészeti Galéria (Irányi utca 20.) és a Bura Galéria (Kőfaragó utca 5.) tárlatain a származás másodlagos, inkább kiegészítő címke, a művek önmagukban, szigorúan esztétikai minőségükben véve értékesek.

A Szentandrássy István Roma Művészeti Galériában jártunk, ahol Szolnoki Csanya Zsolt Jeltelen gesztus című tárlatát néztük meg. Az 1962-ben, Miskolcon született Szolnoki Csanya Zsoltnak többször volt már egyéni kiállítása. 2023-ban a Kalligram Kiadó gondozásában jelent meg Romokat építek című, a versekkel párhuzamosan képeket tartalmazó verseskötete.

„Úgy érzem, hogy a nyelvnek határai vannak. Ezért nehezebb nekem a költészet, mint a festés, itt szabadnak érzem magam. Ahol a nyelv határai véget érnek, ott kezdődik számomra a képzőművészet” – nyilatkozta egy másik interjúban.

Aki a két szintet elfoglaló képeken a cigány motívumokat, alakokat keresné, csalódik. A kiállított művek esszenciája az egyetemesség, egy keletkezéstörténet megkomponálása nyugtalanítóan felvitt színekkel, a vászonból kimeredő anyagokkal, textilekkel, újságcikkekkel, szövegtöredékekkel, a valóság érdes teste, mondhatnánk, ha tudnánk, mi az a valóság. Szolnoki Csanya Zsolt képeihez kell egy távolság.