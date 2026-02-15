„Ha nincs egy jó ember körülötted, menthetetlen vagy”

Hatalmas terhet rak az emberre, ha nem ismerheti a szüleit, szülői támasz, szeretet nélkül nő fel. Sokan elkallódnak, elvesznek, nem találják a helyes utat az életükben. Balog Jánosnak sikerült, ami ezerből egynek szokott: tudja, mi a dolga, mi a kötelessége. A Romano Kher roma művelődési ház színész végzettségű, nyelvtanárként is dolgozó nemzetközi referensével állami gondozásról, művészi kibontakozásról, megtalált célokról beszélgettünk.