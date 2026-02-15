Az indoklás szerint a megjegyzés a közönség egy része számára sértő lehetett, azonban nem érte el a gyűlöletkeltés hatósági és bírósági gyakorlatban meghatározott mércéjét.
A roma képzőművészek munkáit kiállító két fontos budapesti helyszín a Szentandrássy István Roma Művészeti Galéria (Irányi utca 20.) és a Bura Galéria (Kőfaragó utca 5.) tárlatain a származás másodlagos, inkább kiegészítő címke, a művek önmagukban, szigorúan esztétikai minőségükben véve értékesek.
Hatalmas terhet rak az emberre, ha nem ismerheti a szüleit, szülői támasz, szeretet nélkül nő fel. Sokan elkallódnak, elvesznek, nem találják a helyes utat az életükben. Balog Jánosnak sikerült, ami ezerből egynek szokott: tudja, mi a dolga, mi a kötelessége. A Romano Kher roma művelődési ház színész végzettségű, nyelvtanárként is dolgozó nemzetközi referensével állami gondozásról, művészi kibontakozásról, megtalált célokról beszélgettünk.
A politikus szerint az előítéletek a tudatlanságra épülnek, ezért is tartja fontosnak, hogy mindenki megismerje a cigányság történetét.
Társadalmilag rendkívül érzékeny ember – így jellemezte Csalog Zsoltot a róla készített portréfilm levetítése utáni beszélgetésen Szuhay Péter kulturális antropológus.
Láthatóan nem szerénységével szeretne híveket toborozni Kamarás István, aki az általa elnökölt Opre Roma–Cigány Demokrata Néppárt elnevezésű társaság közösségi oldalán így szerepel: „a magyarországi cigányság miniszterelnök-jelöltje”.
Medgyessy Péter volt miniszterelnök díszvendégként és előadóként részt vett és képviselte hazánkat a világ egyik legnevesebb, oktatással foglalkozó konferenciáján a Global Education and Skills Forumon az Egyesült Arab Emirátusokban, illetve tárgyalt Bill Clinton volt amerikai elnökkel.