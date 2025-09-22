Fideszes győzelem született a józsefvárosi időközi önkormányzati választáson

Á. B.

Még így is stabil Pikó András közgyűlési többsége.

A Fidesz–KDNP jelöltje nyerte a vasárnap megrendezett időközi választást Budapest VIII. kerületében.

Kozma Lajos 52,27 százalékot szerzett, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt indulója, Balázs András 42,28 százalékot kapott. A függetlenként induló Simon György 5,45 százalékkal zárt.

A részvételi arány rendkívül alacsony volt, a választásra jogosultak mindössze 21,68 százaléka ment el szavazni.

A választást azért kellett kiírni, mert a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen is méltatlannak találta a korábbi képviselőt, Kecskeméti Lászlót, mivel nem hagyta el a jogcím nélkül használt önkormányzati lakást.

Miután Kecskeméti László végül eleget tett kötelezettségének, a lakást kifosztva adta vissza: eltávolította többek között a konnektorokat és az ajtófélfákat is.