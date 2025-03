Kilépett a Fideszből a lakását kibelező józsefvárosi önkormányzati képviselő

Fidesz;Józsefváros;kilépés;

2025-03-15 09:30:00 CET

„Fennálló párttagságomat megszüntetem, közéleti tevékenységemet a továbbiakban független képviselőként folytatom” – közölte Budapest VIII. kerületének önkormányzati képviselője egy péntek esti bejegyzésében.

A fideszes Kecskeméti László nemrég azzal került a figyelem középpontjába, hogy hosszas huzavona után kiköltözött abból az önkormányzati bérlakásból, amelyet milliós jövedelme mellett is kedvezményesen bérelt. Bár jogerős bírósági ítélet kötelezte a távozásra, éveken át az ingatlanban maradt. Távozása előtt azonban magával vitt többek között minden ajtófélfát, konnektort és a beépített konyhabútort is, használhatatlanná téve ezzel a lakást.

A politikus hangsúlyozta, döntéséről tájékoztatta a helyi Fidesz elnökségét is. Nyomatékosította, munkáját folytatja, és ehhez kéri a józsefvárosiak támogatását. „Édesapám gyerekkorom óta rendíthetetlenül adta át nekem polgári, konzervatív, jobboldali világnézetemet, amely ideológia mentén alakult ki gondolkodásmódom és hazaszeretetem. Ez nem változott meg, és semmi, illetve senki nem tántoríthat el ettől. Továbbra is ehhez a szellemi és ideológiai körhöz tartozom” – fogalmazott. Bejegyzését azzal zárta, hogy mindig a józsefvárosi lakosok érdekeit képviseli, számára továbbra is a kerület az első.