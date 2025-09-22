Nincs még gyanúsítottja a Ruszin-Szendi Romulusz villaügyében indított eljárásnak

nyomozás;Budai Gyula;villa;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-09-22

Hivatali visszaélés gyanúja miatt folyik a nyomozás.

Eddig nem került sor gyanúsítotti kihallgatásra abban a nyomozásban, amely Ruszin-Szendi Romulusz villaügyében indult – írja a legfőbb ügyész közlésére hivatkozva a 24.hu.

Nagy Gábor Bálinthoz a Fidesz országgyűlési képviselője, Budai Gyula fordult írásbeli kérdéssel, aki szerette volna megtudni, hol tart jelenleg a felderítés a korábbi parancsnok luxusingatlanának ügyében. A rendőrség hivatali visszaélés gyanúja miatt folytat nyomozást.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése szerint a Honvédelmi Minisztérium háttérintézménye, a HM EI Zrt. vásárolta meg a dunakeszi ingatlant 235 millió forintért. A társaság saját forrásból további 652,5 millió forint értékű beruházást végzett az épületen, valamint a volt vezérkari főnök és felesége igényei alapján bruttó 132,2 millió forint értékben ingóságokat is beszereztek. A dokumentum azonban nem tért ki arra, ki engedélyezte és hagyta jóvá ezeket a kiadásokat.

Az ügyben a Honvédelmi Minisztérium sem adott válaszokat.