Nincs még gyanúsítottja a Ruszin-Szendi Romulusz villaügyében indított eljárásnak

Eddig nem került sor gyanúsítotti kihallgatásra abban a nyomozásban, amely Ruszin-Szendi Romulusz villaügyében indult – írja a legfőbb ügyész közlésére hivatkozva a 24.hu.
Nagy Gábor Bálinthoz a Fidesz országgyűlési képviselője, Budai Gyula fordult írásbeli kérdéssel, aki szerette volna megtudni, hol tart jelenleg a felderítés a korábbi parancsnok luxusingatlanának ügyében. A rendőrség hivatali visszaélés gyanúja miatt folytat nyomozást.A honvédelmi miniszter is dönthetett Ruszin-Szendi Romulusz luxus szolgálati villájáról
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése szerint a Honvédelmi Minisztérium háttérintézménye, a HM EI Zrt. vásárolta meg a dunakeszi ingatlant 235 millió forintért. A társaság saját forrásból további 652,5 millió forint értékű beruházást végzett az épületen, valamint a volt vezérkari főnök és felesége igényei alapján bruttó 132,2 millió forint értékben ingóságokat is beszereztek. A dokumentum azonban nem tért ki arra, ki engedélyezte és hagyta jóvá ezeket a kiadásokat.
Az ügyben a Honvédelmi Minisztérium sem adott válaszokat.Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt állítja, hogy ő csak utólag értesült a Ruszin-Szendi Romulusz idején épült milliárdos szolgálati villárólKEHI: Több mint egymilliárd forint ment el Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villájára