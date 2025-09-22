Tovább küzd a DK, hogy kiderüljön, mely állami vezetőknek szállított gyerekeket a volt javítóintézeti igazgató

gyermekvédelem;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;

2025-09-22 11:35:00 CEST

Az ellenzéki párt a belügyminiszter személyes felelősségét emlegeti a kérdésben.

„Ők is áldozatok” feliratú, kitakart arcú gyerekeket ábrázoló transzparensekkel tiltakozott a Demokratikus Koalíció (DK) a Szőlő utcai pedofilbotrány ellen a Belügyminisztérium épülete előtt – derül ki az ellenzéki párt lapunknak is elküldött közleményéből.

Az eseményen Dobrev Klára, a DK elnöke arról beszélt, hogy Pintér Sándor belügyminisztert, a rendőrségért felelős minisztert személyes felelősség terheli amiatt, hogy tíz éven át szabadon működhetett egy ember, aki gyerekeket szállított – megfogalmazása szerint – állami vezetőknek szexuális igényeik kielégítésére.

Hangsúlyozta, hogy Pintér Sándor alá tartozik a gyermekvédelmi szolgálat is, a rábízott állami gondozott gyerekeknek azonban szerinte védelem és biztonság helyett kizsákmányolás, abúzus és erőszak jutott osztályrészül. „Pintér Sándornak személyes felelőssége van abban, hogy idáig jutott ma Magyarországon a gyermekvédelem” – mondta.

Dobrev Klára kijelentette: addig fogj a belügyminiszter „nyakára járni”, amíg ki nem derül, kik azok az állami vezetők, akik visszaéltek az állami gondozott gyerekekkel. – Nem tehetjük meg, hogy csöndben maradunk, és nem állunk ott, amikor gyerekeket bántanak. Nem hagyom békén Pintér Sándort, amíg nem derül ki, hogy kik azok, akik a Szőlő utcai rémtettekért felelősek állami vezetői szinten – fogalmazott.