Üvöltő csönd

rendőrség;gyermekvédelem;feljelentés;Kuslits Gábor;

2025-09-23 06:00:00 CEST

Pont két hete, hogy Kuslits Gábor elmondta a nyilvánosságnak, amiről addig csak a gyermekvédelmi szakma beszélt: két, nagy hatalmú politikusnak szállított gyerekeket J. Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója, ezért tudott egy évtizedig lebukás nélkül működni. Ami az elmúlt két hét során történt, ahogy a hatalom próbálja elhallgatni és elhallgattatni a minden eddiginél elsöprőbb botránnyal kecsegtető helyzetet, az Kuslits igazát valószínűsíti.

Mi az, amit biztosan tudni? 2015-ben Kuslits és ifjúságvédő társai a rendőrséghez fordultak segítségért. A rendőrségtől, a rendőrség nevében kiérkező valaki láthatóan titkosszolgálati szintű trükkel vette rá őket a hallgatásra: a feljelentő civileknek teljesen érthetetlenül elárulta, hogy fedett nyomozás van az igazgatóval szemben, majd erre hivatkozva titoktartási nyilatkozatot íratott alá velük. Eltelt tíz év. J. Péter Pál ezalatt zavartalanul tudott működni, láthatóan veszélyérzet nélkül járt-kelt, fideszes politikusok környezetében bukkant fel, kitüntetést kapott, közben óriási, százmilliós vagyont halmozott fel.

Majd tíz év után egy piti, kétrendbeli emberkereskedelemmel – ki tudja, miért? – lebukott. Ekkor kiderült, hogy a rendőrségen nem tudnak semmilyen 2015-ös fedett nyomozásról. Ami még furcsább, hogy miután Kuslits a meghallgatásán átadta a rendőröknek a kamu titoktartásit, azok csak „meglepődtek”, de mintha nem érdekelné őket, hogy ki volt az, aki tudott a ifjúságvédők feljelentéséről, majd kiment és eszerint hamis titoktartásit íratott alá velük.

Akik ezt 2015-ben megszervezték, azoknak igen magas rangú, a legfelsőbb vezetéshez tartozó személyeknek kellett lenniük, rálátással rendőrségre, nemzetbiztonságra. Ha pedig ma, 2025-ben a rendőrök, nemzetbiztonságiak becsukják a szemüket, ha a gyermekvédelmi hatóságok belső vizsgálat nélkül Kuslits Gábort kapásból feljelentik, továbbá ha a kormánymédia azonnal ellene kezd karaktergyilkos kampányt, az csak egyet jelent.

Ezek a figurák ma is hatalmon vannak és aktívak.