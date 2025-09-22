Varga Mihály emberei teljesen átveszik az irányítást a Magyar Nemzeti Bankban

MNB;kinevezés;alelnök;

2025-09-22 15:52:00 CEST

Az elnökséget tehát már elfoglalták a Varga Mihályhoz köthető szakemberek, sőt a kamatpolitikáért felelős tíztagú Monetáris Tanács tagjainak a felét teszik ki azok, akiket idén neveztek ki.

Folyamatosan cserélődik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felső vezetése, illetve a Monetáris Tanács március óta, amikor is Varga Mihály volt pénzügyminiszter vette át a jegybank vezetését Matolcsy Györgytől. Hétfőn egy újabb vezető kinevezését erősítette meg az Országgyűlés – fideszes többségű – Gazdasági Bizottsága, így október elsejétől Sipos-Tompa Levente jogász-közgazdász veheti át Kandrács Csabától a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökség vezetését – közölte a jegybank. Sipos-Tompa Levente az elérhető önéletrajza szerint kizárólag a Magyar Fejlesztési Bankban dolgozott 2009-től, igaz a 2019-től már az elnök-vezérigazgatói posztot töltötte be. Az MFB felügyeletét, irányítását részben a mindenkori pénzügyminiszter látta el – aki ekkor Varga Mihály jelenlegi jegybankelnök volt – vagyis dolgoztak már együtt, ami láthatóan fontos szempont Varga számára, legalábbis ezt tükrözik az elmúlt hónapok kinevezései.

Az elmúlt fél évben az elnökcsere mellett a négy alelnökből hármat lecseréltek – köszönhetően a szerencsésen lejáró mandátumoknak. A felügyeleti alelnöki poszt az egyik legfontosabb terület – ide került most Sipos-Tompa Levente - a jegybankon belül, ennél fajsúlyosabb terület talán a monetáris politikáért felelős alelnöki hivatal. Ez utóbbi posztot 2025. áprilisától Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ korábbi vezérigazgatója látja el – aki szintén Varga Mihály jegybankelnök közvetlen munkatársa volt. Palotai Dánielt szeptember elsejével nevezték ki hat évre. Így a négy alelnökből csak egy olyan maradt, aki régebb óta tölti be ezt a posztot, ő Virág Barnabás, aki korábban a monetáris politikáért volt felelős, ám ezt a feladatot Varga Mihály elvette tőle érkezése után és Kuralinak adta át. Virág Barnabás mandátuma 2026 júniusában jár le – így az ő posztjáról már a 2026 áprilisa után hivatalba lépő új kormányfő dönthet.

Az elnökséget tehát már elfoglalták a Varga Mihályhoz köthető szakemberek, sőt a kamatpolitikáért felelős tíztagú Monetáris Tanácsban is 50 százalékot tesznek ki azok, akiket idén neveztek ki. Mivel az MT-tagok mandátuma is hat évre szól, egy esetleges kormányváltáskor sem lehet egyszerűen átalakítani az MT-t. Ez konfliktusokkal járhat, bár ha marad a mostani gárda, akkor hosszú idő után megvalósulhat a jegybank kormánytól való személyi függetlensége.