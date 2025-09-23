Egy cicaszitter naplója

Boldogságuk leírhatatlan volt, és természetesen az enyém is, hisz’ minden anya vágya, hogy a gyermeke szellemileg, anyagilag többre vigye, jobbra sorsra jusson, és olyan európai országba kerüljön, amiről 1990-ben, a demokratikus Magyar Köztársaság születésekor ő maga is álmodott. Ahol a közjóért tevékenykedő kormány kitartó és állhatatos gazdaság- és következetes külpolitikai munkája eredményeként biztonságban, mentális jóllétben élhet.
Logikus volt a fiatalok koncepciója, miszerint a három hónapos próbaidő alatt, minden alkalommal, amikor a munka személyes jelenlétet kíván, a másik ország fővárosának más-más pontján bérelnek lakást, feltérképezve, hol a legélhetőbbek a mindennapok. Éppen letelt a negyedév, amikor az általuk kedvelt városrészen, egy újépítésű ingatlanban rátaláltak arra a lakásra, ami nagyban hasonlít az addig megszokott és szeretett budapestire. Az egész család tapsolt örömében, ők pedig megkönnyebbültek, mert hajtós és fárasztó volt a megfeszített munka melletti lakáskeresés, és a más-más helyen való, de állandósult újrakezdés. A kint élő barátainknak tetszett, hogy velem is gyakrabban találkozhatnak, így elmondhatom, hogy általános béke és derű költözött szívünkbe, miközben a valóságban is elkezdődött a fizikai költözködés, ami a fiatalok jól felépített stratégiája ellenére sem bizonyult gyerekjátéknak. Mivel az én munkámhoz csak egy laptop kell és nyugalom, ezért én voltam a biztos pont, mindig ott és akkor voltam jelen cicaszitter segítőként, ahol és amikor arra szükség volt. A hozzám kapcsolt konstans a macska volt, akire vigyáztam abban a majd három trimeszterben, amíg ők keresgélték az új lakóhelyet.
Március
Az eufória részemről akkor ért véget, amikor eltűnt a vízforraló a konyhapultról. Merthogy már magukkal vitték a lestoppolt lakás konyhájába. Csak álltam, és néztem a hűlt helyét. Talán még a szívemre is szorítottam a kezemet. Ki ne ugorjon a helyéről! Legalább az maradjon ott, ahová való. Mélyeket lélegezve bámultam a faerezett sarkot a kredencen, még a forraló nyomát is felfedezni véltem, és akkor hasított belém, hogy tényleg elmennek. Nemcsak másik kerületbe, másik városba hurcolkodnak, hanem elhagyják az országot. Elhagynak engem. Cakk-pakk mindenestől, ruhástól, edényestől, bútorostól, macskástól. A macska lesz az utolsó kör, mondták, logikus, hogy őt nem lehet feleslegesen rángatni, meg ki vigyáz rá ott, amíg ők itt vannak és a többi cuccot pakolják, hogy majd átvigyék oda.
Elhagynak engem, gondoltam. Milyen pompás, ötszótagos mondat, jó lenne egy haiku elejére, utána kéne egy erős hétszótagos, velős gondolat, majd ismét egy ötszótagos a végére. Valami ütős befejezés.