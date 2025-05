Szűk az új hely a belügynek, miközben már milliárdok mentek el bútorokra és teakonyhára is

Ment is, maradt is a Belügyminisztérium: a budai Várban lévő palotában és a Lánchíd tövében lévő régi helyen is vannak irodáik. Holott utóbbi bekerült az MNV árverési tételei közé.