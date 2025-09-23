Vitézy Dávid a korábbi BKK-vezetőkkel, Draskovics Tiborral és Walter Katalinnal fizettetné ki a fővárosi cég kétszáz millió forintos rekordbírságát

bíróság;hiba;közbeszerzés;Vitézy Dávid;busztender;Közbeszerzési Döntőbizottság;rekordbírság;Walter Katalin;

2025-09-23 19:23:00 CEST

A Közbeszerzési Döntőbizottság egy busztender miatt szabott ki rekordbírságot még tavaly. ezt idén a bírósági perben is megerősítettek. Walter Katalin ezt vitatja, szerinte nem volt hiba, a bírság politikai megrendelésre született, az ügyet pedig a Kúria elé vitték.

„Ne a budapestiek fizessenek mások hibáiért” – követeli Facebook-posztjában Vitézy Dávid. A fővárosi Podmaniczky-frakció vezetőjeként előterjesztést nyújtott be a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére a Budapesti Közlekedési Központra (BKK) egy korábbi közbeszerzési bírsággal kapcsolatban. Emlékeztetett, a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) 2024 nyarán 200 millió forintos rekordbírságot szabott ki a BKK-ra egy hibás közbeszerzés miatt. A BKK jogorvoslatot kért, de a Fővárosi Törvényszék 2025 júliusában jóváhagyta a döntést, a bírság így jogerős lett. Ehhez még 4 millió forint perköltség is társult.

„Ha a BKK korábbi vezető tisztségviselői – ebben az esetben Draskovics Tibor, az Igazgatóság elnöke és Walter Katalin vezérigazgató hibás döntést hoztak, jogszabályt sértettek vagy elmulasztották betartani az előírásokat, akkor vállalják a felelősséget, ahogy ez a magánszektorban minden esetben történne” – javasolta Vitézy Dávid. Az előterjesztésükben felkérik a főpolgármestert, hogy minden lehetséges jogi eszközzel érje el, hogy a bírságok okozta kár a lehető legnagyobb mértékben megtérüljön a döntésben közreműködő volt vezető tisztségviselőktől. Indoklása szerint a BKK-nak összesen 204 millió forintot kell kifizetnie közpénzből, a budapestiek adójából, amit inkább közlekedésfejlesztésre, buszok, villamosok vagy járdák javítására, a város élhetőbbé tételére fordíthatnának.

Ezzel szemben Walter Katalin, a BKK volt vezérigazgatója lapunkhoz is eljuttatott közleményben azt állította, hogy BKK közbeszerzései, buszbeszerzései jogszerűek voltak, és garantálták a közpénzek hatékony felhasználását és a közszolgáltatások magas színvonalát, a bírság pedig politikai megrendelésre született. „Rendkívül sajnálom, hogy a cég korábbi vezetője ennek ellenére úgy döntött, a saját volt kollégáit is megalázó politikai támadássorozatot indít” – írta egykori elődjéről a nyáron felmondott vezérigazgató.

Walter Katalin közölte, a közbeszerzési bírságról szóló döntést jelenleg is vizsgálja a Kúria, többek között azért, mert a 200 millió forintos bírság kirívó és elfogultságot feltételez, ráadásul a KDB – tette hozzá – az eljárást megsemmisítette és ezzel a vélt jogszabálysértést megszüntette. Szerinte az húzódik a BKK elleni eljárások mögött, hogy a főváros ellenzéki vezetésű. A kifogásolt busztenderekről megjegyezte, azokat előzetesen a Közbeszerzési Hatóság is rendben találta, és a BKK felügyelőbizottsága sem tárt fel szabálytalanságot.