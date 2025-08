A BKK-nak jogerősen 200 millió forint bírságot kell fizetnie egy törvénysértő busztender miatt

Karácsony Gergely;pénzbírság;Vitézy Dávid;Közbeszerzési Döntőbizottság;BKK;Fővárosi Törvényszék;fővárosi autóbusztender;

2025-08-01 19:14:00 CEST

Vitézy Dávid szerint itt lenne az ideje, hogy Karácsony Gergely főpolgármester számoljon el a főváros törvényes működésével. A BKK szerint a közbeszerzés jogszerű és tisztességes volt, és bár befizetik a büntetést, felülvizsgálati kérelem benyújtását fontolgatják.

Most már bírósági ítélet mondja ki: Draskovics Tibor és Walter Katalin (volt igazgatósági elnök és volt vezérigazgató) vezetésével a BKK törvényellenes és versenykorlátozó módon folytatott le egy soktízmilliárdos busztendert. A bíróság helyben hagyta a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) 200 millió forintos bírságát és 4 millió forint perköltség kifizetését is elrendelte – posztolta péntek délután Vitézy Dávid a fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke. Közölte, a bíróság (Fővárosi Törvényszék) minden ponton igazat adott a KDB-nek , és megállapította: a BKK eljárása alapjaiban sértette meg a tiszta versenyt, a közbeszerzési törvény szabályait és a jogszerű eljárás követelményeit.

A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője felvetette a politikai felelősség kérdését a jogerős, végrehajtandó ítélettel kapcsolatban, amelyet ugyan még június 17-én meghozott a Fővárosi Törvényszék, de a KDB honlapján most tették közzé. – Ha Draskovics Tibort nem küldte volna már el a Fővárosi Közgyűlés korábban, Walter Katalin pedig nem távozott volna magától, most kellene azonnali hatállyal felmentenie őket a főpolgármesternek, mert a súlyos közbeszerzési visszaélés és rekordméretű bírság ténye most már megkérdőjelezhetetlen – tette hozzá Vitézy, aki emlékeztetett, tavaly nyáron robbant ki, amikor a fővárosi cégvezetők 200 milliós jutalmat kaptak a Karácsonytól.

Az is egybeesés a fővárosi politikus szerint, hogy Walter Katalin vezérigazgatóként közel 12 millió forintot kapott, miközben épp közbeszerzési bírságot kapott a cég. Mint írta, a főpolgármester akkor azt mondta, bíróságra viszik az ügyet, addig pedig „a BKK vezetőinek felelőssége nem áll meg a jogerős bírósági döntésig”, de a cégek átfogó átvilágítását a főpolgármester a közgyűlési döntések ellenére is szabotálja. A bizottsági elnök javasolja, hogy a BKK-nál külön átfogó vizsgálat kell, arra is kitérve, hogy a 200 millió forintos kárt be tudja-e hajtani a felelősökön, tekintettel a város anyagi helyzetére. – Várom a máskor „sugárban hányó” főpolgármester megszólalását is, ideje lenne elszámolnia a Főváros törvényes működésével a friss bírósági döntés fényében – szólította fel a főpolgármestert Vitézy Dávid.

A BKK lapunkhoz is eljuttatott állásfoglalásban kifejtette: A KDB az eljárással kapcsolatban azt kifogásolta, hogy a részvételi szakasz kiírásban előzetesen nem szerepelt a szolgáltatás részeként szállított buszok ütemezett beállásának pontos időbeli meghatározása – ezt a BKK a tárgyalásos szakasz során, az ajánlattevőkkel való egyeztetést követően kívánta rögzíteni. A fővárosi cég szerint erre vonatkozóan egyetlen ajánlattevő sem tett észrevételt, vagy kifogásolta azt. Sőt, állítják, hogy a BKK „törvény szerinti tisztességes versenyt biztosító közbeszerzési eljárást folytatott le”. Továbbá a KDB által a közbeszerzési eljárás kapcsán kifogásolt elemeket egyetlen ajánlattevő sem kifogásolta, arra sem kiegészítő tájékoztatás kérés, sem vitarendezési, vagy jogorvoslati kérelem nem érkezett. – Mivel a Fővárosi Törvényszék ítélete jogerős, annak kézbesítésével az azonnali jogvédelem, amelyet még tavaly kértek és kaptak, megszűnt. A bírság megfizetésére vonatkozó kötelezettséget a BKK a megadott határidőn belül teljesíti, de a társaság vizsgálja a felülvizsgálati kérelem benyújtásának lehetőségét – derült ki a közleményből.