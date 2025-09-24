Nagy ígéretet kaptak Magyar Pétertől a kisnyugdíjasok

nyugdíj;

2025-09-24 05:50:00 CEST

A legalacsonyabb időskori ellátásokon lendítene jelentősen a Tisza Párt, Magyar Péter ígérete szerint 120 ezer forint lenne a minimálnyugdíj, és 100- illetve 200 ezer forintos Szép-kártya is járna.

Elsősorban a legszegényebb nyugdíjasoknak ígért jobb és könnyebb életet Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke tegnap jelentette be nyugdíjprogramjukat, amely első körben differenciáltan nyújtana támogatást az időseknek. Az emelések a kormányváltást követően, már jövőre elindulnának, mégpedig a nyugdíjtörvényben előírt kötelező emelés mellett.

Magyar Péter elmondta, hogy a nyugdíjasok jelentős részének helyzete aggasztó, hónap közepén választaniuk kell, hogy megveszik a szükséges élelmiszert, gyógyszereket, vagy inkább befizetik a rezsiszámlákat. Mintegy 160 ezer öregségi nyugdíjas, és 120 ezer rokkantnyugdíjas ellátása nem éri el a 120 ezer forintot sem. Háromszáz ember fagy meg télen, a legtöbben a saját házukban, nagy részük nyugdíjas. Óriási energiaszegénység van még ma is Magyarországon – tette hozzá. Míg 2010-ben az átlagkereset 75 százalékával egyezett meg az átlagnyugdíj összege, jelenleg az átlagnyugdíj alig éri el az átlagkereset 50 százalékát. Úgy fogalmazott: az elmúlt másfél évtizedben drámaian romlott az idősek helyzete,

míg 2010-ben csak minden huszadik, ma minden negyedik nyugdíjas a létminimum alatt él.

Csaknem egymillió nyugdíjasnak nincs ezer forintja naponta élelmiszerre.

A legszegényebb idősek felzárkóztatása után valós inflációkövető, illetve gazdasági növekedéshez kötött emeléseket vezetnének be. Beszélt arról is, hogy a szakmai kérdésekbe bevonják majd a szakmai – és érdekképviseleti szervezeteket, velük egyeztetve döntenek majd például arról, hogy a Szép-kártyás összeget csekken, vagy inkább plasztikkártyán érdemes eljuttatni az érintettekhez. Mint mondta, a program költségeit az ötmilliárd forint feletti magánvagyonokra kivetett vagyonadóból, az uniós források lehívásából, valamint a kormánypropaganda kiadásainak lefaragásából fedeznék.

A pártelnök a költségvetés tervezésének „újrastrukturálásáról” is beszélt. Szerinte a jelenlegi, 2026-ra elfogadott költségvetés „homokra épült”, hiszen már a 2025-ös év számai is felborultak. A Tisza ezért szakítana azzal a gyakorlattal, hogy a kormány félévvel korábban fogad el büdzsét, és bevezetné a rugalmasabb, valós számokra épülő tervezést. Ennek része lenne jövőre a differenciált nyugdíjemelés, később pedig folytatódna a program.

- A konkrétan a nyugdíjasokat érintő változások mellett segítséget jelent majd az időseknek az áfa csökkentése is – mondta.

27 százalékról 5 százalékra csökken majd az egészséges élelmiszerek áfája, a vényköteles gyógyszerek áfamentesek lesznek.

Prioritást élvez majd a működő állami egészségügy létrehozása, ezért a jelenleginél évente minimum 500 milliárd forinttal fognak többet költeni erre az állami költségvetésből.