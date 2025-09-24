Úgy tűnik, Kocsis Máténak fáj a leleplezés, két év után is haragszik a Népszavára

Népszava;gyalázkodás;Kocsis Máté;pedofilgyanú;Zsolti bácsi;

2025-09-24 05:30:00 CEST

Nehéz a parlamenti frakcióvezetők élete.

Aljas és hazug lejárató akciónak nevezte a Demokratikus Koalíció által felajánlott nyomravezetői díjat Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Mint korábban megírtuk, Dobrev Klára DK-elnök 5-5 millió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki hitelt érdemlően bizonyítani tudja, ki az a két „nagyon magas rangú politikus”, akinek Juhász Péter Pál, a Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő vezetője állítólag kiskorú lányokat, illetve fiúkat szolgáltatott ki szexuális célokra.

Keddi Facebook-posztjában Kocsis Máté úgy fogalmazott, ha igaz lenne, amit erről terjesztenek, akkor azok, akik az ügyben fideszes politikusokat vádolnak, „egyenesen kiállnának és üvöltenének, de ők csak gyáván kérdeznek, célozgatnak”, nyomravezetői díjat ajánlanak fel. „Vajon miért nem mondják ki? Nyilván azért, mert ők tudják a legjobban, hogy csak primitív rágalom, és félnek. Marad a jól ismert komcsi sejtetés mások besározására” – írta a fideszes politikus, hozzáfűzve, a „mocskos pedofil bűnözők áldozatait is gátlástalanul felhasználják” ehhez a hamis politikai támadáshoz.

Kijelentette továbbá:

„Azt meg különösen szeretem, hogy most azok a képviselők pofáznak, akik négy éve a parlamentben nem szavazták meg az általam benyújtott pedofilellenes törvény egyetlen részét sem, inkább a propagandistáikkal mentegették a pedofíliát a Népszava nevű kommunista szennylap hasábjain.”

Ehhez a Fidesz parlamenti frakcióvezetője linkelte Bolgár Györgynek A pedofilvita hete címmel lapunkban megjelent 2021-es írását, kirohanásának a szépséghibája csak az, hogy állandó szerzőnk nem mentegette a pedofíliát: ahogyan előtte és utána is többen, Bolgár György arra hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz politikusai szeretnek az LMBTQ közösség ellen uszítani azzal, hogy egyenlőségjelet tesznek a pedofília és a homoszexualitás közé. Nem mellesleg a Kocsis Máté által említett pedofilellenes törvény is az a fideszes parlamenti kétharmad által 2021. június 15-én elfogadott jogszabálycsomagot jelenti, amelyik eredetileg valóban a pedofil bűncselekmények elleni szigorúbb fellépésről szólt, csakhogy fideszes képviselők hozzávágtak még néhány módosítót, köztük eggyel a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény megváltoztatásáról. Ez azóta is azt írja elő, hogy tilos olyan reklámot tizennyolc éven aluliak számára elérhetővé tenni, amely a szexualitást „öncélúan” ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a „homoszexualitást” népszerűsíti.

Kocsis Máténak a Népszavával szembeni fenntartásai vélhetőleg összefüggnek azzal, hogy 2023. október 23-án megírtuk, miközben azt állította, hogy a 1956-os forradalom évfordulóját a Kossuth téren tölti, valójában Krétán nyaralt Bayer Zsolt és más ismert NER-kiválóságok társaságában. Alighanem azóta is fáj neki a leleplezés, amíg ugyanis 2023 elején még éppen egy Népszava-cikket ajánlott követői figyelmébe, mondván, lapunk írja meg a valóságot,.2024 februárjában már közzétette az egyik tájékoztatást kérő e-mailünket, hogy minden alap nélkül gyalázkodhasson egy sort.