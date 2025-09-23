Pert nyert Varnus Xaver a Magyar Jelen ellen

Varnus Xaver;bírósági ítélet;Mi Hazánk Mozgalom;

A Mi Hazánk Mozgalomhoz közeli portál azt állította az orgonaművészről, hogy kiskorúakat molesztált.

„A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság, jogerős ítéletében helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét és helyreigazítás közzétételére kötelezte a Mi Hazánk-közeli Magyar Jelent” - számolt be egy Facebook-videóban Varnus Xaver orgonaművész, akiről a portál korábban azt állította, hogy kiskorúakkal volt viszonya.

A helyreigazítás szövege eképp szól: „A 2024. november 27. napján megjelent A fiú 15 volt, az orgonista több, mint a duplája, amikor megismerkedtek (+VIDEO) című cikkünk címében és bevezetőjében valótlanul állítottuk, hogy néhai Csiszler Attila táncművész 15 éves volt, amikor megismerkedett Varnus Xaver orgonaművésszel és a szeretője lett.” Az elsőfokú bíróság szóbeli közlése szerint a néhai Csiszler Attila nagy valószínűséggel nagykorú volt már, amikor megismerkedett Varnus Xavérral.

A Magyar Jelen cikkét az a Füssy Angéla jegyezte, akiről korábban, még a kormánypárti Pesti Srácok szerzőjeként többször is kimondta a bíróság, hogy hazudott.

Varnus Xavér a bejegyzésében Füssy Angélát „ócska, magamutogató propagandistának” nevezte, aki szerinte a Magyar Jelent fenntartó Mi Hazánk vezetőségét is átverte egy karaktergyilkossági kísérlettel, amiben semmi igazságtartalom nem volt. „A bíróság által most elítélt cikkében egy olyan egykori élettársamat próbálta például beállítani áldozatomként, aki évekkel ezelőtt meghalt, és akivel Füssy Angéla soha az életében nem találkozott. Összekukázott ehhez két olyan tanút, akik, saját bevallásuk szerint is, elhunyt barátommal évtizedek óta rossz viszonyban voltak. Egy olyan halott nevében kezdett el engem mocskolni, aki haláláig szoros barátságban volt velem, és aki, ha olvasta volna Füssy Angéla engem ért rágalmait, vasvillával kergette volna ki ezt a nőt a világból” - fogalmazott, majd felidézte, hogy a cikk nyomán a Mi Hazánk politikai nyomást gyakorolt a Zeneakadémiára azért, hogy az mondja le két, teltházas koncertjét.