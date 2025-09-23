film;Claudia Cardinale;

2025-09-23 23:40:00 CEST

A világhírű olasz színésznő 87 éves volt.

Kedd este meghalt Claudia Cardinale. A világhírű olasz színésznő családi körben, a Párizs mellett lévő városkában, Nemours-ban fekvő otthonában hunyt el – idézi a Corriere della Sera az ügynöke, Laurent Savry bejelentését.

Claudia Cardinale 1938. április 15-én született Tuniszban. 1957-ben szépségversenyt nyert, hogy aztán Brigitte Bardot mellett ő legyen a hatvanas évek európai filmművészetének másik gyönyörű, emblematikus színésznője. 1962-ben játszott Jean-Paul Belmondo oldalán a Cartouche-ban, egy évvel később pedig az évtized három hatalmas alkotásában, Visconti rendezésében Alain Delon mellett A párducban, Fellininél Marcello Mastroiannival a 8½-ben, aztán Peter Sellers és David Niven oldalán A rózsaszín párducban is. (Marcello Mastroianni hiába hajtott rá éveken át, mindig kosarat kapott.) 1968-ban ő alakította a főhősnő szerepét a Leone-féle Volt egyszer egy vadnyugatban, 1981-ben pedig Klaus Kinski mellett játszhatta el a Herzog-féle Fitzcarraldo női főszerepét. – Az ő öröksége a szabad, tehetséges nőé a film világában és a magánéletben is – méltatta alakját a gyászjelentés.

Soha nem éreztem, hogy botrányra lenne szükség ahhoz, hogy színésznő lehess. Soha nem is tárulkoztam ki vagy vetkőztem le a filmjeimben. A rejtély nagyon fontos dolog – mondta egyszer.