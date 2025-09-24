Évről-évre gyarapszik a miskolci filmfesztivál közönsége, amely tucatnyi olyan filmet láthat idén is, amelyek a közelmúltban sikert arattak a világ legrangosabb fesztiváljain. Annyi vetítés, kulturális program közül választhat a filmbarát, hogy csoda, ha egyáltalán bír dönteni, mivel töltse idejét az észak-magyarországi városban. Claudia Cardinale után egy felnövés története, egy abszurd mese és egy transzneműekkel foglalkozó film kapta a legnagyobb tapsot.
