Orbán Viktor testvéréhez köthető cég nyerte el a Magyar Igazságügyi Akadémia három ingatlanának őrzésvédelmét

2025-09-24 13:41:00 CEST

Az Orbán Áronhoz köthető cég és partnere cirka 3890 forintos órabérért őrzi majd az ingatlanokat.

Az Orbán Áronhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető Bank Biztonság Bizalom Zrt. (BBB) a Mentor West Hungary Zrt.-vel közösen nyerte el a Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) három ingatlanának élőerős őrzésvédelmét – vette észre a Népszava a friss Közbeszerzési Értesítőből. Az ajánlatkérő Országos Bírósági Hivatal három helyszínre, a MIA budapesti, Tóth Lőrinc utcai épületére, valamint balatonszemesi képzési központjának két ingatlanára kért árajánlatot: a XII. kerületi helyszínen egy 24 órás, a Balatonnál pedig egy 24, valamint egy 12 órás – hétvégén 24 órás – őrhelyre, összesen közel 70 ezer órányi munkára, melytől 10 százalékkal lehet eltérni.

A Bank Biztonság Bizalom és társa mellett az Univerz Holding, a Szentinel Kft. és az ESG Holding tett ajánlatot, ám az OBH a BBB és a Mentor West 271,46 milliós ajánlatát választotta. Ami azt jelenti, hogy a miniszterelnök testvéréhez köthető cég és partnere cirka 3890 forintos órabérért őrzi majd az igazságügyi akadémia ingatlanjait.

Nem ez az első eset, hogy Orbán Viktor testvérének cége állami tenderen indult és győzött, januárban például a Paks II. projekt keretében nyert el egy szintén őrzésvédelmi pályázatot 2 évre.