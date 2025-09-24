Tuzson Bence már idegen titkosszolgálati szálakat emleget a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

Semjén Zsolt;pedofilgyanú;Tuzson Bence;Szőlő utca;

A tárcavezető a miniszterek ártatlanságához kétség sem fér.

Indulatos hangvételű facebookos videóüzenetben jelentkezett Tuzson Bence igazságügyi miniszter, a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyben.

A tárcavezető saját jelentését kezében tartva közölte, hogy „a vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel”. Úgy folytatta: „minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna. A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér.”

A tárcavezető bejelentésébe természetesen belefért egy összeesküvés-elmélet prezentálása is: „feltártuk, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan mutatja. Az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül” - jelentette ki, hozzátéve, mindezen állítólagos idegen titkosszolgálati mesterkedések elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtették. Azt is ígérte, hogy a jelentést nyilvánosságra hozzák majd.

Mint ismert, hétfőn a parlamentben is előkerült a Szőlő utcai javítóintézet ügye, amellyel kapcsolatban kormánytagok érintettsége merült fel, azzal, hogy kisfiúkat és kislányokat szállítottak nekik. A DK-s Arató Gergely feltette azt a kérdést is, hogy „ki az a Zsolti bácsi?”, mire Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szót kért és indulatosan elkezdte magyarázni, hogy „soha, semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze.” A témát még igyekezett kisiklatni azzal, hogy közölte, az első volt, aki az „LMBTQ-lobbival szembe mert menni”. Ezzel egyelőre nem sikerült mindenkit meggyőznie, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a pedofilbotrány kivizsgálásáig Semjén Zsolt felfüggesztését követelte a kormánytól.