Ízek, imák, Csikágó

Ha a Keleti pályaudvar környékén járunk, érdemes elsétálni az István utcai Szendvicsbár nevű kulturális és közösségi térhez, ahol nemcsak házi ételekben és jegeskávéban lehet részünk, de megcsodálhatunk egy arany színű, izolációs fóliával bevont és művirágokkal díszített teret, ahol megpihenhetünk és beszélgethetünk e művészeti projekt készítőivel. A Szendvicsbár nyílt pályázatán nyert ugyanis Kocsi Olga (művésznevén: Holy Olga) és Gara Ádám multimédiaművész, illetve Pszota Dalma kurátor, kulturális munkás, akik az általuk kialakított térben szeretnék megtudni a helyi lakosoktól – és amúgy bárkitől –, hogy melyek a kedvenc receptjeik, ételhez fűződő élményeik, és hogy hova érdemes betérni itt, a Csikágó nevű környéken, ha enni vagy főzni akarunk valami jót.

Az aranyszínű térben ki is helyeztek egy filctollal rajzolt térképet, melyen a Rottenbiller és a Damjanich utca, illetve a Thököly és a Dózsa György út által határolt Csikágóban bejelölhetik a vendégek a kedvenc éttermeiket, kocsmáikat vagy élelmiszerboltjukat.

És hogy ez miért hasznos? Mert a három alkotó szerint az étel összekapcsol és hidat képez a generációk és életstílusok között, illetve beindítja a beszélgetést, így segít abban, hogy kevésbé érezzük magunkat elveszettnek a világban. – Tegnap egy dél-afrikai állatorvostanhallgató a tejpite receptjét mondta el nekünk, majd egy néni elmesélte a dödölle receptjét, és hogy hogyan szokta dinsztelni a fokhagymát – mondta Kocsi Olga. Emellett rendhagyó portrékat is készítenek a vendégekről: papírtörlőkendőkre nyomtatják rá az arcmásukat, melyeket aztán a művirágok alá helyeznek. A begyűjtött információkból pedig egy kiadványt fognak készíteni, melyben lesznek receptek, helyi gasztroélmények, és egy kihajtogatható térkép is, melyen láthatjuk Csikágó vendéglátóipari egységeit.

Kocsi Olga nem először készített arany színű fóliával bevont teret: először 2014-ben a Sziget Fesztiválon hozta létre Holy Olgának, a fiktív alteregójának a sátrát, melyben szentekre hasonlító fotókat helyezett ki magáról és egy Orion Viking tévét, melyen a videómunkái futottak, 2016-ban pedig a pesterzsébeti Csili Művelődési Ház kiállítóterét vonta be fóliával, és a megnyitóra elhívta a helyi asszonykórust is, hogy énekeljen. 2019-ben a Rákóczi téren a Rákóczi legendárium című kiállításának arany terében a látogatók pedig nemcsak ételt kaptak, de egy masszázsfotelbe is beülhettek, és szintén mesélhettek magukról, melyből aztán egy fényképes album született.

Infó: Taste of Csikágó / Csikágó íze. Kurátor: Pszota Dalma. Szendvicsbár Közösségi Tér. Budapest, VII. kerület, István utca 27. Megtekinthető szeptember 28-ig