Tizenötezren igényelték az Otthon Startot

Naponta ezren kérik, körülbelül – kezdte Gulyás Gergely a sajtótájékoztatót. Eközben 20 százalékkal több ingatlant hirdettek meg a tulajdonosok, mint 2024 hasonló időszakában. A legtöbb lakást és házat Budapesten hirdették meg.

A polgármesteri cím mellett a testületi többséget is újra megszerezte a csurgói ellenzék a vasárnapi időközi voksoláson, a tavaly az addigi kormánypárti városvezetőt legyőző Ilia Csaba pedig ezúttal a hivatalosan független, a gyakorlatban azonban a kormánypártok támogatását élvező Kozmáné Radák Edinát is legyőzte – még ha csak minimális, 1,3 százalékos különbséggel is.