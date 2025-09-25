Időközi választás: megvalósult a Fidesz legrosszabb álma, 4-3-ról 2-5-re fordított az ellenzék Csurgón

időközi önkormányzati választás;Csurgó;

2025-09-25 09:00:00 CEST

A polgármesteri cím mellett a testületi többséget is újra megszerezte a csurgói ellenzék a vasárnapi időközi voksoláson, a tavaly az addigi kormánypárti városvezetőt legyőző Ilia Csaba pedig ezúttal a hivatalosan független, a gyakorlatban azonban a kormánypártok támogatását élvező Kozmáné Radák Edinát is legyőzte – még ha csak minimális, 1,3 százalékos különbséggel is.

A hattagú testületbe (plusz a polgármester) a korábbi három helyett négy ellenzéki képviselő került, vagyis megvalósult a kormánypártiak legrosszabb álma.

A dél-somogyi kisvárosban – mint arról lapunk korábban beszámolt – azért kellett új választást kiírni, mert a képviselő-testület június végén feloszlatta magát. Csurgón 2024 júniusában óriási meglepetésre veszítette el a város vezetését a Fidesz-KDNP, ám a testületbe bejutott két fideszes képviselő, valamint a kezdetektől velük tartó független társuk, a most a polgármesterrel szemben a városvezetésért harcba szálló Kozmáné sikeresen csábította át az egyik civil képviselőt, így tavasz közepe óta a városvezetés kisebbségbe került, a négyek aztán június végén fel is oszlatták a testületet. Ez egyértelművé tette: nem elég számukra, hogy többségükkel irányíthatnák a várost a 2029-es önkormányzati választásig, nekik a hatalom mellett a pozíciókra – s az ezekkel járó magasabb apanázsokra – is fájt a foguk. Posztok helyett azonban be kellett érniük mindössze két mandátummal, így lett a 4-3-ból 2-5, legalábbis a kormánypártok szemszögéből.

- Egyelőre visszafogottan örülünk, ugyanis a 72 órás fellebbezési idő csütörtök hajnalban jár majd le, addig elvileg óvhatnak – mondta lapunknak Ilia Csaba, a Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület (CSVFE) színeiben bő egy év alatt immár másodszor is megválasztott polgármester. Felvetésünkre, bár valóban minimális a különbség a városvezető-voksoláson, a gyakorlatban keveset érne, ha egy esetleges fellebbezés után Kozmáné nyerne, hiszen egy ellenzéki többségű testülettel kellene együtt dolgoznia, vagyis béna kacsaként asszisztálhatna a 2029-es választásokig, azt mondta: ha mégis megtámadnák a vasárnapi eredményt, az leginkább arra lenne bizonyíték, hogy a pozíció és a vele járó pénz a motiváció, s nem a valódi tenni akarás.

Ilia Csaba megjegyezte, nem volt egyszerű dolguk az elmúlt időszakban, hiszen próbáltak pozitív üzeneteket közvetíteni, ezzel szemben a Fidesz-támogatta, hivatalosan persze független csapat a településen eddig ismeretlen agresszív, harsány és negatív kampányt vitt.

- Főleg a közösségi oldalakon ment a gyalázkodás, hazudozás – állította –, ám az utolsó héten egy fiatalokból álló csapat is megjelent Csurgón, és laptopokkal, tablettel járva a várost agitáltak a Fidesz-támogatta jelöltek mellett.

Ez eddig nem volt szokás, igaz, az is kiderült, nem a legfrissebb lista alapján dolgoztak, hiszen például az egyik háznál olyasvalakit kerestek név szerint, aki másfél éve elhunyt.

A kormánypárti kampányban komoly szerepet vállalt Kelei Zita is: a közeli falu, Őrtilos polgármesterét az országos politikától jövőre visszavonuló Szászfalvi László utódának tartják. A parlamentbe pályázó faluvezető első nagy feladata azonban csúfos kudarc lett, hiszen bár komoly erőket és erőforrásokat mozgósított a csapata, sőt, a szavazás napján maga is járta az utcákat, s agitált, még a tavalyinál is siralmasabb végeredményt könyvelhetett el.

- Sokan mondják, mostantól bizonyosan könnyebb lesz, hiszen nemcsak visszaszereztük az irányításhoz szükséges többséget, de meg is erősítettük a pozícióinkat – mondta Ilia Csaba. – Vagyis

mostantól mindent átnyomhatnánk erőből, de éppen azt szeretnénk megmutatni, hogy egy települést nem párt- vagy ideológiai alapokon, hanem konstruktívan kell vezetni.

Ha nem lesz óvás, pénteken már egyeztetni is szeretnék a megválasztott képviselőkkel, köztük a két fideszessel is. Rengeteg a gond a városban, a stabil költségvetéshez például intézményi strukturális változtatásokra lesz szükség.

Rákérdeztünk, nem tart-e tőle, hogy ahogyan legutóbb, úgy a közeli jövőben megpróbálnak átcsábítani civil képviselőket a kormánypárti oldalra? - Ezúttal körültekintőbben álltunk össze, s éppen azért a hat lehetséges jelöltből csak ötöt indítottuk el, mert bennük voltunk biztosak, hogy tántoríthatatlanok – felelte a polgármester. - Komoly önkormányzati munka vár ránk, de még talán ennél is fontosabb, s ami szomorú, nehezebb, hogy megpróbáljuk visszaállítani a normális közhangulatot – jegyezte meg a polgármester.

– A vesztes oldal egyes tagjai egyelőre nem tudták feldolgozni a történteket – mondta -, s azt terjesztik, vége a világnak Csurgón. Remélem, a két bejutott fideszes képviselő hajlandó lesz az együttműködésre, amit amúgy a helyiek többsége is szeretne.