Arról is lesz kérdés a nemzeti konzultációban, hogy az olcsó orosz helyett Magyarország más forrásokból szerezzen-e be földgázt

kormányinfó;

2025-09-25 09:49:00 CEST

A leválás az oroszokról Gulyás Gergely szerint Magyarország energiabiztonságát kockáztatná, ami pedig a költségeket illeti, szerinte vegyük alapul az IMF-jelentést, amely szerint az orosz energiaimport EU-s tilalma a magyar GDP négy százalékát, 10 milliárd dollárt meghaladó veszteséget jelentene. Adria-kőolajvezeték ugyan létezik, de a horvát Janaf nem megbízható partner, az elmúlt években a többszörösére emelte a szolgáltatási díjat.

Magyarország számára kulcsfontosságú, hogy az energiabeszerzések terén Oroszországgal megmaradjon a gazdasági kapcsolat – hangoztatta a Miniszterelnökséget vezető miniszter ezután arról beszélt, az energiahordozók vásárlása nem ideológiai, hanem földrajzi kérdés. Ezen túl jelezte, hogy Orbán Viktor szerda este ezt az álláspontot ismertette Donald Trump amerikai elnökkel is. A leválás azt jelentené,. hogy a magyar családok rezsiköltsége nő – fűzte hozzá a tárcavezető.