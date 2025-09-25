Jön a fegyverpénz is

kormányinfó;

Döntött az Orbán-kormány a fegyverpénz kifizetéséről is, ez hathavi juttatás a rendőröknek, katonáknak, a NAV pénzügyőri állományának, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatok állományának. Külön döntöttek a határvadászokról is, nekik is jár a juttatás. Emellett a tisztjelölt-hallgatók is szóba kerültek, a kabinet itt is kedvező szabályozást szeretne elérni - jelezte a miniszter, hozzátéve, nem csupán hallgatókról van szó, sokszor már egyetemi éveik alatt szolgálatot teljesítenek. A juttatás kifizetésének akadálya, ha valakivel szemben büntetőeljárás, méltatlansági eljárás van folyamatban.