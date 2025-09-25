Leszavazta a fideszes Böröcz László polgármester lakáseladási előterjesztését a budavári Fidesz-frakció

A fagyi visszanyal, avagy a vári lakásbiznisz bukása - írja V. Naszályi Márta Fb-posztjában. Az előző ellenzéki polgármester arról tájékoztatott, hogy a Böröcz László törvénymódosítása alapján a Böröcz László hivatala által előkészített és Böröcz László által aláírt lakáseladási előterjesztést a Böröcz vezette kerületi fideszes frakció leszavazta. A politikus szerint azért, mert a közvélemény felháborodása olyan nagy volt.
Amint arról kedden mi is beszámoltunk, újabb budavári műemlék lakásokat adnának el töredék áron. A tervek szerint 25 ingatlan eladásáról döntött volna csütörtökön rendkívüli ülésen a Budavári Önkormányzat Gazdasági bizottsága. Az előterjesztés szerint a lakások három épületben vannak, egy Dísz téri, egy Országház utcai és egy Táncsics Mihály utcai műemlék társasházban.Újabb budavári műemlék lakásokat adnának el, Matolcsy Ádám barátja 85 százalék kedvezményt kaphat
Ezek közül a legérdekesebb a Dísz téren lévő, 2. emeleti 170 négyzetméteres lakás, melyet jelenleg Somlai Bálint bérel szüleivel és testvérével. Somlai Matolcsy Ádám barátja, a RAW Development tulajdonosa, mely a Magyar Nemzeti Bank milliárdos megrendelései tettek naggyá, csak tavaly 67 milliárd forint volt a cég bevétele.
Az előterjesztés alapján ezt a 170 négyzetméteres lakást a 298,4 milliós becsült piaci ár helyett 44,8 millió forintért vehetik meg, ami 263 ezer forintos négyzetméterárat jelent. Az is kiderül, hogy Somlaiék szociális lakbért fizetnek az önkormányzatnak.Felpörgött a budavári bérlakások kiárusítása, az első 105 lakást átlagosan a forgalmi érték közel negyedéért vihették a bérlők