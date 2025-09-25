Leszavazta a fideszes Böröcz László polgármester lakáseladási előterjesztését a budavári Fidesz-frakció

műemlék;törvénymódosító javaslat;Böröcz László;Budavári Önkormányzat;lakáseladás;V. Naszályi Márta;

2025-09-25 09:55:00 CEST

A tervek szerint 25 ingatlan eladásáról döntött volna csütörtökön rendkívüli ülésen a Budavári Önkormányzat Gazdasági bizottsága.

A fagyi visszanyal, avagy a vári lakásbiznisz bukása - írja V. Naszályi Márta Fb-posztjában. Az előző ellenzéki polgármester arról tájékoztatott, hogy a Böröcz László törvénymódosítása alapján a Böröcz László hivatala által előkészített és Böröcz László által aláírt lakáseladási előterjesztést a Böröcz vezette kerületi fideszes frakció leszavazta. A politikus szerint azért, mert a közvélemény felháborodása olyan nagy volt.

Amint arról kedden mi is beszámoltunk, újabb budavári műemlék lakásokat adnának el töredék áron. A tervek szerint 25 ingatlan eladásáról döntött volna csütörtökön rendkívüli ülésen a Budavári Önkormányzat Gazdasági bizottsága. Az előterjesztés szerint a lakások három épületben vannak, egy Dísz téri, egy Országház utcai és egy Táncsics Mihály utcai műemlék társasházban.

Ezek közül a legérdekesebb a Dísz téren lévő, 2. emeleti 170 négyzetméteres lakás, melyet jelenleg Somlai Bálint bérel szüleivel és testvérével. Somlai Matolcsy Ádám barátja, a RAW Development tulajdonosa, mely a Magyar Nemzeti Bank milliárdos megrendelései tettek naggyá, csak tavaly 67 milliárd forint volt a cég bevétele.

Az előterjesztés alapján ezt a 170 négyzetméteres lakást a 298,4 milliós becsült piaci ár helyett 44,8 millió forintért vehetik meg, ami 263 ezer forintos négyzetméterárat jelent. Az is kiderül, hogy Somlaiék szociális lakbért fizetnek az önkormányzatnak.