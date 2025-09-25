Gulyás Gergely inkább a régi Donald Trumppal ért egyet

kormányinfó;

Donald Trump szavairól, miszerint Ukrajna akár visszaszerezheti a teljes területét, Gulyás Gergely azt mondta, az amerikai elnök korábban is ismertetett egy álláspontot, szerinte az megalapozottabb. Hozzátette, nem csak fegyveres harc, hanem diplomáciai küzdelem is zajlik, ebből a szempontból is van jelentősége az elmondottaknak. Ami a légtérsértésre vonatkozó amerikai megállapításokat illeti, ha a légtérsértés egy ország biztonságát fenyegeti, az idegen gépet le kell lőni - közölte egyetértőleg a tárcavezető.