Ennyi volt

Az Index, az RTL és a Telex már nem jutott szóhoz, a következő alkalommal Vitályos Eszter ígérete szerint ők fogják kezdeni a kérdéseket. Vége a kormányinfónak. Köszönjük a figyelmet!
2025-09-25 11:52:00 CEST
Az Index, az RTL és a Telex már nem jutott szóhoz, a következő alkalommal Vitályos Eszter ígérete szerint ők fogják kezdeni a kérdéseket. Vége a kormányinfónak. Köszönjük a figyelmet!
A vasúttársaság egykori csoportvezetője 99 éves volt. A jól ismert, ma is használatos figyelemfelhívó dallamsort egy jeligés pályázatra alkotta meg.