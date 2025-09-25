Meghalt Székely Tamás, a MÁV-szignál szerzője

MÁV;gyász;zene;utastájékoztató;

2025-09-25 11:50:00 CEST

A vasúttársaság egykori csoportvezetője 99 éves volt. A jól ismert, ma is használatos figyelemfelhívó dallamsort egy jeligés pályázatra alkotta meg.

Életének 100. évében elhunyt Székely Tamás, a MÁV Távközlési és Biztosítóberendezési Központi Főnökség Rádió- és Készülékfejlesztési Csoport vezetője, aki egyetlen zeneművel írta be magát a történelembe. Emlékét a MÁV örökké megőrzi – közölte a gyászhírt Facebook-oldalán a MÁV-csoport. Volt kollégájukról írták, hogy ő volt az, aki 1964-ben üzembe állított MÁVOX hangrendszer adottságait ismerve, a MÁV jeligés pályázatára benevezve, 1972-ben megalkotta a D-A-H-A-Fisz-G-Fisz dallamsort.

– Székely Tamás nem csupán egy szignált tervezett, hanem egy teljesen elektronikus, mozgó elemek nélküli műszaki berendezést is hozzá, a DG-1-et (dallamgenerátor 1), amely 1973 októberében csendült fel először a Keleti pályaudvaron. Munkája bebizonyította, hogy egy mérnöki zsenialitás és egy finom dallam párosításával olyan emlékezetes hangzásvilágot lehet teremteni, amely generációkon át elkísér minket – írták.

A visszaemlékezés szerint a jól ismert szignált kezdetben „tilinkónak” becézték az utasok, a MÁV egységes utastájékoztatásának alapja, mára igazi hungarikum lett. A dallam célja az volt, hogy felkészítse az utazókat a fontos közleményekre, felváltva az egyhangú "Figyelem, figyelem!" felhívásokat.