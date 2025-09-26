Könyörtelenül

Iványi Gábor;Magyar Evangéliumi Testvérközösség;Dankó utca;Sára Botond;

2025-09-26 06:00:00 CEST

Idén több mint 113 ezren ajánlották fel adójuk egy százalékát az Iványi Gábor lelkész vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek (MET). Ez a szám az előző évi, rekordot jelentő 93 ezer adórendelkezést is jócskán túlszárnyalta. Az evangélikusokat megelőzve a MET a harmadik leginkább támogatott egyházzá vált.

Sára Botond főispán kormányhivatala azonban gondoskodott arról, hogy az öröm ne tartson sokáig. Eltelt egy hét, s Iványiék már arról tájékoztatták a közvéleményt, hogy a kormányhivatal eljárást indított ellenük. A cél, bárhogyan bűvészkedik a szavakkal a főispán, egyértelmű: a józsefvárosi Dankó utcában működő hajléktalanellátó intézményeik bezáratása. Pontosan úgy, ahogy az több iskolájukkal történt – a Fővárosi Törvényszék ítélete szerint törvénysértő módon –, közvetlenül a tanévkezdet előtt. A kormányhivatal olyasmikre hivatkozik, hogy a hajléktalanok ellátáshoz túl kevés a mosógép vagy a mosható matrac, arról nem is beszélve, hogy nyolc zuhanyból csak hét működött. Ami azt illeti, hallottunk már ennél nagyobb skandalumot is ebben az országban. Az viszont tény, hogy a MET tetemes, a hajléktalanellátó intézményei után mintegy 300 milliós adósságot halmozott fel.

Ha kell, unalomig ismételjük: a súlyos anyagi gondok abból fakadnak, hogy az Orbán-kormány jogsértő módon megfosztotta a MET-et eredeti egyházi státuszától és az azzal járó források jelentős részétől. A jogszerű állapot helyreállítása nem a MET, hanem az Orbán-kormány feladata és felelőssége.

Nem látunk Sára Botond lelkébe, nem tudhatjuk, hogyan számol el a lelkiismeretével. Amit látunk: jó fideszes pártkatona módjára igyekszik végrehajtani a parancsot, segítő szándék nélkül, módszeres könyörtelenséggel lép fel Iványi Gáborék ellen. És amíg a mostani kormány lesz hatalmon, ez így is marad.